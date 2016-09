Kärla kool pidas maha olümpia

Eilne päev oli Kärla koolis veidi erilisem – kohal olid ikkagi “10 maa esindajad”, kõigil spordidressid seljas, lehvivad lipud kaasas ja ise võistlusvaimu täis.

Olümpiamängud toimusid Kärla põhikoolis täitsa esimest korda, ehkki neid on plaanitud juba pikalt, tunnistas koolidirektor Jaan Lember. “Kuna on olümpia-aasta, siis tegime otsuse, et tähistame seda olümpiamängudega,” selgitas Lember.

Nõnda “kutsuti kohale” kümne maa sportlased – Baltimaad, Põhjamaad ja kooli sõprusriigid – ning niimoodi sai kokku kümme võistkonda. Olgu veel öeldud, et 11. maa oli Eesti ja Eestit esindasid kohtunikud.

Lembri sõnul said kõik klassijuhatajad erinevate riikide olümpiakomiteede esimeheks ja nende rida oli organiseerida võistlusülesanded. “Kümme ala sai kokku, need olid humoorikad ja sportlikud, mõeldud oli osavuse peale ja mida kõike veel,” kõneles Lember. Lisaks toimusid pendelteatejooks ja köievedu, samuti mälumäng, mille teemaks loomulikult olümpiamängud.

Nagu olümpiamängudel tavaks, toimusid enne mängude algust paraad ja liputseremoonia. Vastavalt reeglitele süüdati ka olümpiatuli. Tõrvikukandja oli kooli praegune parim sportlane, võrkpallur Karl-Erik Tänav, kes on direktori sõnutsi U18 Eesti võrkpallikoondise kandidaat. Lipu heiskas Kadri Väljakivi, noorte parim lauatennisemängija. Medalid valmistas Paul Tohv ning medali said kõik, kes mängudel osalesid.

Põnev fakt kõigile teadmiseks – Kärla olümpiamängude avatseremoonial oli kohal ka originaaltõrvik, mida kandis Saaremaa läbi aegade üks parimaid kergejõustiklasi Rein Tõru 1980. aastal Tallinnas Moskva olümpiamängude purjeregati avamisel tule süütamise teekonnal. Tõrvik aga sel korral enam tuld ei võtnud, aeg oli oma töö teinud.

Jaan Lember on veendunud, et olümpiamängud toimuvad koolis ka edaspidi. Veelgi enam, kui peaks juhtuma, et talv tuleb kena lumine, on Kärla mail oodata ka taliolümpiat.