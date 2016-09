Kohus: lambakasvataja pettis PRIA-lt toetusi välja (1)

Kohus leidis, et Eesti lambakasvatajate seltsi eestvedajale Annika Välile kuuluv ettevõte pettis aastaid tagasi PRIA-lt toetusi välja. Mitut firmat hõlmavat skeemi harutavad juba kolmandat aastat lahti ka politseiuurijad.

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles Saarte Häälele, et PRIA esitas kuriteoteate Lääne politseiprefektuurile OÜ Liivalammas ja mitme teise ettevõtte kohta oktoobris 2013.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm ütles, et politsei uurib jätkuvalt, kas ettevõtete tegevuses võis midagi kriminaalset olla.

Maris Sarv-Kaasik täpsustas, et kriminaaluurimine ei puuduta vaid Liivalammast ja kohtuotsuses kirjeldatud episoode, vaid mitut seotud ettevõtet, taotlust ja võimalikku skeemi. “Sisu on üsna mahukas,” lausus Kaasik.

Ehkki PRIA ei saa kirjeldada kahtlustuste sisu, avab tausta Tartu ringkonnakohtu sel nädalal tehtud otsus, mis jättis jõusse halduskohtu varasema otsuse PRIA ja Liivalamba vaidluses.

Liivalammas OÜ juriidilise esindaja Helen Batista sõnul on Liivalammas OÜ investeeringu teostanud ja selle eest täielikult tasunud, mida tõendavad

PRIAle esitatud dokumendid.

“Objekt (ettevõte rekonstrueeris aida katusekorruse käsitöö- ja nahaõmblustöökojaks – toim) on valmis ehitatud, s.t kõik tööd on teostatud, millise asjaolu oma otsuses on ringkonnakohus ka tuvastanud ja selgesõnaliselt ära märkinud. Näilikult midagi tasutud ei ole, vastupidi – kõik maksed on päriselt tehtud ja kontodelt näha,” selgitas Batista.

Seega on ringkonnakohtu otsus tema sõnul Liivalammas OÜ jaoks arusaamatu, seda enam, et kohast põhjendust koos viitega pädevale õigusnormile ei ole esitanud kogu menetluse käigus ei PRIA, halduskohus ega ka ringkonnakohus.

Helen Batista ütles Saarte Häälele, et tema klient ei nõustu ringkonnakohtu lahendiga ning kaebab otsuse edasi riigikohtusse. “Seetõttu ei pea me hetkel võimalikuks väga detailselt menetlusega seotud asjaolusid leheveergudel lahata,” sõnas ta.

Liivalambaga seotud kohtuvaidlus sai alguse sellest, et jaanuaris 2012 määras PRIA ettevõttele 99 999,94 eurot toetust. 2014. aasta mais nõudis PRIA aga 75 461,13 eurot tagasi ja jättis ühtlasi välja maksmata ülejäänud osa määratud toetusest. Liivalammas läks seepeale oktoobris 2014 kohtusse, kuid ei saanud õigust ei halduskohtus ega 13. septembril Tartu ringkonnakohtus.

PRIA põhjendas toetuste tagasinõuet sellega, et kolm Annika Väliga seotud äriühingut – Liivalammas OÜ, Kandla Farm OÜ ja Maatööde OÜ – tegid investeeringu ühte hoonesse, kuid hiljem selgus, et ühe ja sama rahasummaga on näidatud kõigi erinevate taotluste investeeringuobjektide täielikku tasumist. Ka teiste firmadega on PRIA-l käimas vaidlus, mis ei ole seni veel kohtulahendini jõudnud.

“Raha ringmaksetega jäetakse mulje esitatud arvete täielikust tasumisest taotlejate poolt, tegelikult on aga tegemist näilike tehingutega,” leidis PRIA. “Ülekannete puhul on tegemist samas suurusjärgus summadega ning ülekannete kogusumma võimaldab näidata investeeringute eest tasumist vajalikus määras.”

Nimelt nähtus Maatööde OÜ, Kandla Farm OÜ, OÜ Liivalammas ja töövõtja Farm Build OÜ vahelistest erinevatel päevadel tehtud mitmekümnetest tehingutest, et OÜ Liivalammas kannab Farm Build OÜ-le üle summasid, mis raha edasisel ülekandmisel jõudsid ringiga OÜ-le Liivalammas tagasi. Halduskohtu hinnangul on seetõttu põhjendatud PRIA järeldus, et tegemist on näilike tehingutega ja Liivalammas ei ole täitnud omafinantseeringu nõuet.

Liivalamba väited osaühingute omavahelistest laenulepingutest ei olnud halduskohtu arvates usutavad. Sellises mahus omavaheliste ülekannete tegemine olukorras, kus kolme osaühingu juhatuse liige kattub, annab põhjust kahelda ülekannete tõelises sisus. Kaebaja ei ole ka ise laenutehingute sisu täpsemalt selgitanud.

Lisaks viitas kaebaja PRIA esmakordsel küsimisel sellele, justkui laenulepingud oleksid kirjalikult olemas, kuid PRIA-le ei ole neid esitatud. PRIA-le esitati alles 29. septembril 2014 sõlmitud laenuleping, mis on vormistatud tagantjärele ega ole usaldusväärne.

Halduskohtu arvates ei saa nõustuda Liivalamba esitatud seisukohaga, et ta on läbi maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaasa aidanud maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamisele.

“Kuigi kaebaja rekonstrueeritav hoone on valminud, siis on meetme eesmärgiks võimalikult paljude projektide ja ettevõtjate toetamine ning kunstlikult toetuse väljamaksmise eelduste täitmine selle eesmärgi saavutamisele kaasa ei aita,” leidis halduskohus.

“Tartu ringkonnakohus leidis, et halduskohus on asjas kogutud tõendeid õigesti hinnanud,” ütles kohtu pressiesindaja Krista Tamm.