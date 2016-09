Koit Kelder lahkub volikogust (1)

Koit Kelder teatas Pöide volikogu eilsel istungil, et see oli tal viimane istung volikogu liikmena.

“Need ei ole minu võitlused, mida võidelda,” põhjendas lahkumisavalduse esitamist Kelder, kes on ülejäänud volikoguga eri meelt valdade ühinemise osas. Kelderit asendab Ain Koppel. Pöide vallavolikogu valis eilsel koosolekul oma esindajaks presidendi valimiskogusse volikogu esimehe Marina Treima.

Treima oli ainus valijamehe kohale pakutud kandidaat. Salajasel hääletusel andsid kaheksast istungil osalenud volinikust kõik oma hääle Treima poolt.

Pärast valimist soovis Treima teada, millised on volinike eelistused presidendikandidaatide osas.

Priit Lulla leidis, et president peaks olema inimene, kes seisab hea selle eest, et kaubavahetus Venemaaga taastuks, suhted naaberriikidega oleksid korras ega oleks vaenu õhutamist.

Oma eelistusest rääkides kinnitas Treima, et Reformierakonna kandidaadi poolt ta häält ei anna. “See, millises olukorras on meie maaelu ja kogu regionaalpoliitika, on pikaajalisema poliitika tulemus ning selle poliitika eestvedaja on palju aastaid olnud Reformierakond,” põhjendas Treima. “Seepärast oleks hea, kui tuleks uusi tuuli, sest me vajame muutust.”

Treima leidis, et Eesti on paljuski väga edukas ning leidnud oma kiire arengu tõttu muu maailma silmis tunnustust. “Samas ei ole see areng olnud tasakaalukas, sest meie oma inimeste, maainimeste rahulolematus on praegu väga suur,” tõdes Marina Treima.