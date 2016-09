Kuressaares tuleb vaimulik laulupidu

Saarte praostkonna eestvedamisel toimuvad tuleva aasta juunikuus Saaremaa kirikupäevad, mille raames tuleb ka vaimulik laulupidu.

2017. aastal tähistab luterlik maailm reformatsiooni 500. aastapäeva. Sellega seoses on oodata mitmeid üritusi ja ettevõtmisi ka Eestis. Saarte praost Anti Toplaan märkis, et Eesti kirikul on tegelikult põhjust tähistada tuleval aastal kaht tähtpäeva ja Saaremaal lausa kolme. Nimelt toimus 1917. aastal Eestis esimene kirikukongress, kus otsustati reorganiseerida siinsete alade luterlik kirik vabaks rahvakirikuks. Lisaks möödub 200 aastat Saaremaal tegutsenud vaimuliku kirjamehe Martin Körberi sünnist.

Toplaan ütles, et 9.–11. juunini kestvate Saaremaa kirikupäevade kava pole päris lõplik ja täieneb veel. Peamised üritused on siiski juba peaaegu paigas. 9. juunil alustatakse konverentsiga, kus esinevad lektorid nii Eestist kui ka Saksamaalt. “Sinna tulevad ettekandeid pidama nii senine Saaremaa rüütelkonna esimees Saksamaalt kui ka tulevane Saaremaa rüütelkonna esimees. Esimehe isik vahetub ja võib-olla see vahetus toimub siin Saaremaal. Oleks omamoodi ajalooline hetk,” rääkis Toplaan. Konverentsil on plaanitud viis kuni kuus ettekannet.

Kirikupäevade suurimaks sündmuseks peaks aga kujunema lossihoovis toimuv vaimulik laulupidu. Kirikukooridele lisaks oodatakse peole ka ilmalikke koorisid saartelt. Laulupeo kava kinnitatakse 21. septembriks, seejärel saadetakse kutsed laiali, märkis Toplaan.

Lisaks laulukooridele on peole tulemas ka Kuressaare linnaorkester, pasunakoor Saksamaalt ja mitmed solistid. Plaanis on ka rongkäik. “Aastakümnete suurim kirikusündmus Saaremaal,” iseloomustas Toplaan tulevast üritust. Ta lisas, et ei saa unustada seda, et Eesti esimesed laulupäevadki olid vaimulikud: “Alles hiljem on hakatud neid eraldi korraldama.”

11. juunil suunatakse külalised maakirikutesse, toimuvad külaliskollektiivide ja külalispastorite jumalateenistused ja kontserdid. Kontsert tuleb kindlasti ka Kuressaares, lisas Toplaan. Kirikupäevade ajaks peaks Saaremaale saabuma ka kaks rändnäitust. Kolmas näitus tuleb ilmselt Martin Körberi teemaline, märkis Toplaan. Lisaks on mõeldud eraldi üritusi noortele.

Kirikupäevade eesmärk on Toplaane sõnul rõhutada ja tutvustada reformatsiooni tähendust ja mõju Eesti kultuurile. “Loodame kolme päeva tihedat programmi,” lausus Toplaan. Koostööd teeb praostkond kirikupäevade korraldamisel Saare maavalitsuse ja kohalike omavalitsustega, eelkõige Kuressaarega, samuti Kuressaare muusikakooli ja Saaremaa muuseumiga.