Lello talus hilines vasika ilmaletulek seitse nädalat

Kui juuli algul pakkus Metsküla piimatootja Mati Maripuu kõneainet ebatavaliselt raske pullvasikaga, siis nüüd andis talunik teada loomast, kelle ilmaletulekuks kulus normaalajast seitse nädalat kauem.

“15. juulil sai paarituse järgi üheksa kuud täis, aga poegis 4. septembril,” ütles Lello talu peremees Mati Maripuu, kelle sõnul on terved nii poeginud lehm kui ka 54 kilo kaalunud vasikas. “Kisab, lõugab, tahab piima.”

Maripuu ütles, et ilmale tulnud vasikas on piimalehma ja simmentali tõugu lihaveise ristand. Ehkki mõned on avaldanud arvamust, et nii pikk tähtajast üleminek poegimisel pole võimalik, kinnitas Mati Maripuu, et poegimine leidis aset ja ime on sündinud. Tõsi, loom tuli ilmale, jalad ees, ning tema väljatõmbamiseks kasutati spetsiaalset vintsi.

Eesti tõuloomakasvatajate ühistu tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär leiab aga, et Mati Maripuu arvepidamises on midagi andmetega valesti. “See ei ole normaalne, et tähtaeg oli 15. juuli, lehm poegis aga 4. septembril, vasikas on elus ja lõugab laudas,” lausus Põlluäär. “Mul ei ole isegi sõnu selle asja kohta, see ei ole tegelikult võimalik,” lisas spetsialist.

Reeglina on vasika ilmaletuleku puhul normaalne tähtaeg 9 kuud ja 10 päeva. “Sinna paar nädalat otsa loeme ka normaalseks, edasi on aga juba midagi viltu,” lausus Põlluäär, kes usub, et peale taluniku oma arvepidamise on seal olnud veel paaritusi. Näiteks ei jäänud loom seemendusest tiineks, kuid omanik ei märka, et lehm kolme nädala pärast indleb. “Tavaliselt mõeldakse, et minu karja pullvasikad ei paarita, aga ka kuue kuu vanune poisike on väga võimekas partner ära tegema,” kinnitas Põlluäär.

Eesti maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Kalle Kask ütles, et ta ei ole konkreetse juhtumiga kursis, kuid ligemale kahe kuu pikkune üleminek pole kindlasti normaalne. Kolm nädalat või kuu aega, seda veel, aga seitse nädalat on juba liig.

Kase sõnul on veterinaaride praktikas olnud ka juhtumeid, kus looma tiinus on läinud aasta peale, ent selle põhjus on loote mingisugune väär-areng, kõige sagedamini loote pea väärareng. Poegimisprotsessi käivitamiseks peab loote kesknärvisüsteem olema ilmaletulekuks küps. Loote väär-

arengute korral võib poegimine aga viibida, sellega kaasneb tavaliselt lootekestade vesitõbi ning ilmale tulnud loom pole enam normaalne.

Välistada ei saa Kase sõnul sedagi, et loomapidaja on seemenduskuupäevadega eksinud. Omanikul tasuks tõsiselt mõelda, kas seemenduskuupäev oli ikkagi õige või on loom üle seemendatud ja ta poegis hoopiski viimati tehtud seemendusest. On juhtunud, kus seemendatud looma on peale ümberindlemist kolm nädalat hiljem uuesti seemendatud, kuid sissekanne uue seemendamise kohta on jäänud tegemata.

Juuli algul kirjutas Saarte Hääl Lello talus ilmale tulnud simmentali ja piimalehma ristandist, kes sündides kaalus Saaremaa oludes erakordsed 70 kilogrammi.