Liiva-Putla külas restaureeriti Grepi tuulik (1)

Tuulik restaureeriti Altia Eesti AS-i ja Tuulikute Meistrikoja koostööna ning see avatakse pidulikult järgmisel kolmapäeval.

Üritusel võtavad sõna Altia Eesti AS-i juhatuse esimees Kristel Mets, kes räägib Saaremaa ja tuulikute tähendusest ettevõttele ning Tuulikute Meistrikoja ekspert ja arhitekt Mihkel Koppel, kes räägib Grepi tuuliku ajaloost, eripäradest ja renoveerimisprotsessist.

Saaremaalt pärit lauljanna Teele Viira esitab Ain Agana saatel akustilise lühikava.

Grepi tuulik asub Kaali järve lähedal kultuuriväärtuslikul alal, mille ümbruses on säilinud kiviaiad, ajalooline külatänav ja arheoloogiamälestised ja Liiva-Putla tarandkalmed.

Tuulik oli enne renoveerimist kehvas seisus – alles oli jäänud vaid kivijalg koos sambaga, kereraamistiku fragmendid ja tiivavõll.

Alkoholitootja Altia Eesti AS on alates 2013. aastast investeerinud tuulikute renoveerimisprojekti. Koostöös Tuulikute Meistrikojaga on Altia juhtiv bränd Saaremaa Vodka toetanud Saaremaa sümboliteks peetavate tuulikute taastamist ning eksponeerimist kui pärandkultuuri turismiobjekte.

Selle raames on täielikult restaureeritud kolm Saaremaa tuulikut – 2013. aastal Ennu küla Jaagu tuulik, 2014. aastal Kuusnõmme küla Ilaste tuulik ja 2015. aastal Kõruse küla Kivestu talu tuulik.

Lisaks toetas Altia Leedri küla tuuliku taastamist. Tuulikute taastamine aitab kaasa Saaremaa tuulikumeistrite ameti säilimisele.