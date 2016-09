MIDA ARVATE?

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna on teinud ettepaneku tõsta pensioniiga 70. eluaastani. Kas olete selle poolt või vastu?

Liis Abel-Bõmberg Tallinnast (emal Saaremaal külas):

Mina arvan, et see ei ole hea ettepanek. Ligi 70-aastastel inimestel ei ole enam sellist võimekust kui noortel. See on liiga kõrge iga. Mina peaksin selle nimel pingutama veel mitukümmend aastat.

Tarmo Jõgi Kuressaarest:

Mind see isiklikult ei puuduta, kuna võin mõne aasta pärast pensionile jääda. Taksojuhi staaži on mul 17 aastat. Ei oska öelda, kas tahaksin 70-aastaselt veel taksorooli keerata. Suhtun sellesse ettepanekusse negatiivselt.

Hiie Põllu Kõljalast:

Olen just selles eas, et võiksin varsti pensionile jääda. Mind isiklikult uus seadus, kui see ikka vastu võetakse, ei puuduta. Arvan siiski, et see ei ole õige. Vene ajal said naised 55-aastaselt pensionile. Ka mina oleksin nõus olnud 55-selt pensionile jääma. Nüüd pean ära ootama, kui saan 62 aastat ja 9 kuud vanaks. Üldiselt ju arvatakse, et pensioniiga ei tohiks tõsta. Oma tutvusringkonnast ei ole ma igatahes ühtegi positiivset arvamus kuulnud. Inimesed peaksid ikkagi vanaduspõlve ka nautima.

Evelyn Baumann Talllinnast (sagedane Saaremaa külastaja):

Arvan, et muid lahendusi tuleks otsida. Üle kuuekümneaastased inimesed ei ole enam nii võimekad. Ma ei kujuta üldse ette, et peaksin veel 69-aastasena tööl käima.

Arvi Turja Kuressaarest:

Eestlastel on tervisega probleemid. Paljud ei jaksagi selles eas tööd teha. Milline on aga aasta 2040, kui seadust tahetakse rakendada? Usun, et maailmakorralduses midagi muutub. Sinnani on liiga palju aega. Me ei tea, mis meid ees ootab. Maailm muutub väga kiiresti.

Heigo Seli Kuressaarest:

Mina seda ettepanekut heaks ei kiida. Ma ei ole veel kuulnud, et keegi selle poolt oleks. Inimestel pole selles eas enam tervist ja töövõimekus kaob ära. Kes tahab nii vana inimest enam tööl hoida või tööle võtta? Kui üldse pensioniiga tõsta, siis 65 oleks päris õiglane.