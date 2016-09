Parima saaremaise eneka tegi Ene Leemet

Saarte Hääle suur suvine enekakonkurss on selleks korraks läbi ja hääletamine seega lõppenud. Parima saaremaise selfi tegi Saarte Hääle lugejate hinnangul Ene Leemet, kelle foto kogus SH Facebooki lehel ühtekokku 145 laiki. Ene oli oma selfi teinud 6. augustil Kaugatomal.

Kõigile teistele selfitajatele suur tänu osalemast – teie kõigi selfid olid väga vahvad!

Mida aga kujutab endast peaauhinnaks olev maailma parim enekamobiil? Tegu on mobiiltelefoniga, mis on mõeldud spetsiaalselt selfide tegemiseks. Sellest annab teada ka mobiili nimi Asus ZenFone Selfie.

Telefonil on mitmeid funktsioone ja omadusi, mis hõlbustavad parema selfi tegemist. Näiteks on ZenFone Selfie’l nii esi- kui ka tagumine kaamera 13-megapikslise resolutsiooniga. Lisaks on sel telefonil 32 GB sisemist mälu.

Ene Leemet saab oma võidutelefoni kätte järgmisel nädalal. Mobiiltelefoni pani võitjale välja Rae keskuse tehnikapood.