Saaremaa Delifood uurib piimatoodete rikastamise võimalust inuliiniga

Piimatoodete tootja Saaremaa Delifood OÜ uurib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetuse toel piimatoodete

kiudainetega rikastamise võimalust inuliiniga.

“Inuliin on aine, mis lisab tootele väärtust, et see on kiudainerikkam, ja kiudainerikkamad toiduained on meile vajalikud ja kasulikud,” rääkis ettevõtte kvaliteedi- ja tootearenduse juht Merike Puskar BNS-ile. Väike osa projektist hõlmab ka toodete säilivuse uurimist.

Väga täpselt ei soovinud Puskar konkurentsile viidates projektist rääkida, öeldes, et praegu ettevõte inuliiniga tooteid ei valmista ja projekti lõppedes ei saa kindlalt öelda, et seda ka tegema hakatakse. “Kui see projekt saab valmis, siis kindlasti saadakse sealt teadmised, suunad, mõtted, aga kas see nüüd turule tuleb, millal ja mis kujul, sõltub lõpptulemusest, kas see maitseb hästi või peab veel midagi täiustama, ja võib-olla peab ka tarbijatele maitsta andma, et kas on üldse mõtet seda turule tuua.”

Inuliiniga tooteid on Puskari sõnul Euroopas palju, seda pannakse näiteks mahladesse ja muudesse toitudesse. Juba alanud projekt peaks kava kohaselt lõppema 2017. aasta alguses. Projekti kogumaksumus on 4985 eurot, millest EAS-i toetus moodustab 3963 eurot.