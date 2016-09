Saksa laevaliini osas käivad läbirääkimised (1)

Saarte Hääle toimetusse jõudnud kuuldused, et Saksa laevaliin lõpetab tegevuse juba lähiajal, ei vasta Saaremaa Laevakompanii (SLK) omaniku Vjatšeslav Leedo sõnul tõele. “Omanikud on seisukohal, et liin peab jätkama,” tõdes Leedo.

Kuu aja eest Saarte Häälele antud usutluses tõi ettevõtja välja, et Saksamaal Elbe jõe suudmes Brunsbütteli ja Cuxhaveni vahel tegutseva liini tulevik otsustatakse sügisel, ja nii see ka olema saab.

Ta märkis, et oktoobri algusest lõpeb liinil SLK operaatorteenuse leping ning seega on käsil läbirääkimised Elb-Link Reederei GmbH tegevjuhtkonnaga. Seda lähtuvalt küsimusest, kas SLK jätkab teenuse pakkumist või annab laevade personali Elb-Linkile üle.