TeatriKinos linastub eesti pärandidraama

Lühifilm “Räägitakse, et tomatid armastavad rokkmuusikat” Evald Aavikuga peaosas linastub peatselt ka Kuressaares.

Möödunud aasta septembris ja oktoobris Haapsalus ja selle lähiümbruses ülesvõetud film on 39 minuti pikkune draama. See räägib loo vanahärra Aleksandrist, kes elab unises kuurortlinnas. Pojapoeg Karl veedab tema juures suve ning külla saabub ka tütar Marju, kes soovib Aleksandri maja päranduseks saada, kuna tal on krundiga omad plaanid.

“Lugu on tõsine, räägib suurtest elulistest teemadest ja keskendub keerulistele inimsuhetele,” ütles režissöör Janno Jürgens Saarte Häälele. Filmi stsenaariumi kirjutas Jürgens kahasse saarlase Anti Naulaineniga. Režissöör märkis, et juba stsenaariumi luues mõeldi, et Aleksandri rollis võiks olla Aavik. “Evald Aavik on läbi aegade üks suuremaid filminäitlejaid Eestis ja meie rolli jaoks just täpselt parajas vanuses,” lausus Jürgens.

Teisi osalisi kehastavad Oliver Linnas, Tiina Tauraite, Timur Ilikajev, Taavi Tõnisson ja Rain Simmul.

Kuressaares sündinud Evald Aavik (fotol) ütles, et ta pole ise filmi veel näinud, kuna Tartusse jõuab see 20. septembril. Filmirolli võttis ta vastu seetõttu, et stsenaarium tundus huvitav.

“Ma olen nii vana, et iga kord nõus ei ole. Vaatan vastavalt oma võimalustele ja kas stsenaarium on huvitav,” lausus ta. Aavik toonitas, et tema jaoks on 75-aastasena oluline, et ta suudaks oma rolliga tehniliselt hakkama saada. “Pidasin lõpuni vastu, sellepärast on hea meel. Kui vana mees ronib öösel kella viie ajal vihmaga puu otsa, ega see pole naljaasi,” lisas Aavik.

TeatriKinos linastub “Räägitakse, et tomatid armastavad rokkmuusikat” 19. ja 28. septembril koos Janno Jürgensi 2012. aasta lühifilmiga “Distants”.