Teisipäeval toimub streik ka Kuressaare haiglas (3)

Tuleva nädala teisipäeval osalevad tunnipikkuses üleriigilises hoiatusstreigis ka Kuressaare haigla tervishoiutöötajad.

Kella 9-st 10-ni kestev streik puudutab haigla plaanilisi ambulatoorseid vastuvõtte, uuringuid (sh ultraheli ja röntgen), plaanilisi operatsioone ja statsionaarset tegevust.

“Vältimatu arstiabi toimib,” kinnitas SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. “Kui inimestel on hädaolukord, saab kutsuda kiirabi või tulla erakorralise meditsiini osakonda. Samuti töötab haigla registratuur.”

Kõlli sõnul püüab haigla oma töö korraldada nii, et plaanilised patsiendid saaksid samal päeval siiski teenindatud. “Või siis informeeritakse neid ette, kelle operatsioon võib sel päeval ära jääda,” lausus Kõlli. “Usun, et suudame organiseerida haigla töö nii, et patsiendi jaoks midagi hullu ei ole.”

Hoiatusstreigi eesmärk on öelda kõigile Eesti inimestele, eelkõige aga poliitikutele: tervishoiu rahastamist peab suurendama, et patsiendid saaksid vajalikku ravi. Tööseisaku ajal toimuvad raviasutustes kõnekoosolekud.

1.juuli seisuga ootas haigekassa rahapuuduse tõttu ravijärjekordades üle 180 000 patsiendi. “Haiglates ei ole haigeid ukse taha jäetud, vaid ravitud rohkem, kui haigekassa lepingutes ette nähtud,” on kirjas Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Õdede Liidu pressiteates.

“Nüüd kavatsetakse haiglaid selle eest karistada ravihindade kärpimisega, kuigi raha lisakulu katmiseks on haigekassa jaotamata kasumi näol olemas. Patsientide huvides selline samm kindlasti ei ole.”