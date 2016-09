TS Laevad jättis kütuseostu konkursilt Eesti suurima hulgimüüja kõrvale (2)

TS Laevad jättis kütusehankelt kõrvale osa Eesti kõige suurematest kütuse hulgimüüjatest. TS Laevade juht Kaido Padar vabandas, et ta ei teadnud Orlenist ega Mark Oilist midagi.

Jetoil oli TS Laevade jaoks tuttav ettevõte, aga neile unustati hankedokumendid õigel ajal saata, vahendab Ärileht. Padar väidab, et kogemata. Orlenist ega Mark Oilist ei tea aga Padar enda sõnul midagi.

Ärileht kirjutab, et TS Laevad koostas juulis-augustis tingimused, mille alusel küsis Eesti kütusefirmadelt, millise hinnaga nad müüksid 1. oktoobrist riigifirmale diislikütust. TS Laevad soovib nimelt kuus osta ligi pool miljonit liitrit diislikütust.

Tingimustes oli kirjas, et kütuse leekpunkt peab olema üle 60 kraadi. Lepingu pikkus on 12 kuud. See tähendab, et aastas ostab riigifirma laevadele umbes kuus miljonit liitrit diislikütust. Rahas teeb see ca 5-6 miljonit eurot.

TS Laevad koostas Ärilehe andmeil nimekirja ettevõtetest, mille sekka ei kuulunud osa Eesti kõige suurematest kütuse hulgimüüjatest. Esiteks Orlen Eesti, kelle mullune käive oli Eestis 310 miljonit eurot.

Teine suur kütuste hulgimüüja on Mark Oil, kelle mullune käive oli 96 miljonit eurot. Seejärel võiks märkida Jetoili, kelle mullune käive oli 118 miljonit eurot.

Jetoil oli küll TS Laevade võimalike kütusemüüjate nimekirjas, aga äriühingule unustati tingimused saata. Jetoil sai osalemisdokumendid alles siis, kui ettevõtte juht Virgo Arge helistas TS Laevadesse ja küsis otse, mis toimub.

Arge sõnul said nad viimaks tingimused kätte, aga selleks ajaks olid tähtajad möödas. Jetoil tegi küll pakkumise, aga sai vastuseks, et TS Laevad räägib juba Alexela Oiliga läbi.

Padari sõnul valisid nad lõpuks nelja pakkuja vahel ning parimaks tunnistati 120-miljonilise käibega Alexela Oil.

Kütuse- ja punkerdamise konkursi eel käidi Padari sõnul teise juhatuse liikme Mart Loiguga viie tuntuma kütusemüüja juures uurimas, et aru saada, kuidas saaks ettevõtteid võrdselt kohelda.

Teine kriteerium, mida sooviti aluseks võtta oli käibe suurus. Padari sõnul sooviti välistada väikesed ja äsja loodud firmad.

Ta kinnitas, et konkursile sooviti kutsuda ka Jetoili, aga kahjuks jäid dokumendid Jetoilile saatmata.

Ärileht kirjurab, et komisjon tutvus Jetoili saadetud pakkumisega ja otsustas ikkagi jääda tänaste konkursi tulemuste juurde. Jetoili saadetud hind on nimelt Padari sõnutsi samas suurusjärgus võitjaga ja teine, mis TS Laevade jaoks peamine – oldi juba alustanud Alexela Oiliga läbirääkimisi.