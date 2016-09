Valijamehed pigem välistavad, kui pooldavad (1)

Saare maakonna 15 valijamehelt võimalike lemmikkandidaatide kohta uurides selgus, et pigem kiputakse ütlema, kelle poolt kindlasti ei hääletata. Oma kindla eelistuse ütlevad välja väga vähesed.

Täiesti kindlalt on oma valiku öelnud viis valijameest. Selles arvestuses on Siim Kallasel kaks häält, Marina Kaljurannal, Allar Jõksil ja Mart Helmel üks hääl. Üks hääl on Kallase kaukas veel ka klausliga, et Eiki Nestor kandideerima ei tule. Samas võivad Kallas ja Kaljurand vähemalt kolme valijamehe puhul suu häältest üsna selgelt puhtaks pühkida. Suurem osa valijameestest on siiski “soo”.

Saarte Häälele teadaolevalt on oma valikus kindel näiteks Orissaare valijamees Marili Niits. Tema eelistab Marina Kaljuranda. Ning Lääne-Saare mees Maidu Varik on öelnud, et kui volikogu soosib Allar Jõksi, siis tema ka nii hääletab. Samas hakkas ka Varik pihta välistamisest, öeldes, et tema arvates ei peaks president tulema Reformierakonna taustaga kandidaatide seast.

Jaanus Tamkivi, kes on üks Kuressaare kahest valijamehest, on ka üks nendest, kes Siim Kallase omavalitsustegelaste poolse kandidaadina avalikkuse ette üldse tõi. Seega peaks tema eelistus olema Kallas. Samuti on Siim Kallasele toetust avaldanud Pihtla valijamees Tiit Kaasik.

Ruhnu valijamees Heiki Kukk on ainus, kes kipub toetama EKRE kandidaati Mart Helmet ja on seda ka Saarte Häälele kinnitanud.

Kihelkonna valijamees Karl Teär ütles, et tema võiks sotsina hääletada Eiki Nestori poolt. Samas on Nestori kandideerimise võimalus üsna kaduvväike. Teär lisas, et samas võiks tema panna võrdusmärgi Siim Kallase ja Eiki Nestori vahele ning kummagi poolt hääletamist ta ei välista. Üldse ei sooviks ta aga häält anda Marina Kaljurannale ja sugugi mitte tema isiku, vaid kandidaadi “tumeda tagatoa” pärast.

Mustjala valijamees on Malve Kolli, Laimjalal Aarne Lember ja Pöidel Marina Treima. Neid seob see, et kolme valla volikogus kinnitati, et Reformierakonna kandidaadid on valikust väljas.

Oma meelsust ei kinnitanud välistamise ega pooldamisega Muhu valijamees Ain Saaremäel, Torgu Mihkel Undrest, Leisi Andrus Kandimaa ja Salme Andrus Raun. Valjala Liilia Eensaar teeb koos volikoguga valiku esmaspäeval.

Kuressaare teine valijamees Jaanis Prii ütles, et tema eelistus on kandidaat, kes ka valitakse. Sotsist Prii arvamus on, et presidendi valimiseks peavad olema laiapõhjalised kokkulepped ning kui need sõlmitakse, siis on paslik nendest ka kinni pidada. Seda, kas need kokkulepped on nädala aja pärast olemas, Prii arvata ei osanud.

Samas kui valijameestel tuleb kaaluda valikuid, peavad presidendi kandidaadid ennast jätkuvalt tõestama ja tutvustama. Nii kohtus eile Kuressaares soovijatega Siim Kallas. Mailis Reps ja Allar Jõks on juba varemgi siinmail käinud. Marina Kaljurand Saaremaale väidetavalt ei jõua ning kahtlev on olnud ka Mart Helme.