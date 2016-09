“Leidub Saaremaal veel hingega põllumehi!”

Mihklikuu teine reede on Saarte Hääle ja Kadi raadio perele eriline juba selle poolest, et hommikust peale astuvad toimetuse uksest sisse koduleivakonkursist osavõtjad, värsked isuäratavalt lõhnavad pätsid žüriile pakkumiseks kaasas.

Kui palju on kolmandal koduleivakonkursil osalejaid? Lõunaks on selgus majas – 16 harrastuspagarit on oma küpsetised võistlema toonud. Leibasid on aga kokku 29. Esmakordselt selgitatakse võitja kahes kategoorias – traditsiooniline ja maitseleib.

Lõuna paiku degusteerivad žürii liikmed Kadi raadio suures stuudios küpsetisi, panevad oma hinnangud kirja ja peagi selguvad maitsvaimad pagaritooted.

Nüüd aga natuke kannatust. Raadiomees Tõnis Kipper annab alles õhtusel lõikuspeol Kuressaare keskväljakule püsti pandud telgis kohale tulnud rohkearvulisele publikule võitjad teada.

Enne seda jagub toimetuse meesperel raadioruumides hulganisti tegemist. Saarte Hääle ja Kadi raadio logodega sinised õhupallid, mida lastele jagatakse, tuleb täis puhuda ja ilusasti nööriga kinni siduda.

Juba pool tundi enne lõikuspeo algust võtavad huvilised trotuaaridel kohad sisse. Oodata on võimsate teraviljakombainide paraadi. Peole on kutsutud ka eelmiste aastate Saaremaa aasta põllumehed. Arli Saun, aasta põllumees 2015, teada-tuntud seemnekasvataja, on nõus põlluaastale hinnangut andma.

