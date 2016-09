Tegus Annely Aavik kantseldab kolme Pisiperet ühekorraga

Aastaid pealinnas ja Mulgimaal toimetanud saarlane Annely Aavik on ringiga kodusaarel tagasi – mullu oktoobris avas ettevõtlik naine Kuressaares lastekaupade poe Pisipere. “Kodus on ikka kõige parem,” rõõmustab Annely naasmise üle.

Muide, Saaremaa kaubamajas tegutsev kauplus pole Annelyl (32) ainus – tema esimene, samuti Pisipere-nimeline pood tegi uksed lahti Viljandis juba ligi kolm aastat tagasi. Kahe kuu eest avati aga Pisipere internetikauplus.

Kuigi Annely pole esineda kunagi peljanud – kooliajal tegeles ta 11 aastat rühmvõimlemisega klubis Gymnastica treener Tiiu Haaviku käe all –, iseloomustab ta end pigem malbe ja tagasihoidliku inimesena.

“Mis puutub enda eest tulihingeliselt seismisesse, siis on mul nooremana küll pigem jänes põues olnud,” tunnistab Annely, lisades, et oskus enda eest välja astuda ja oma eesmärgile kindlaks jääda on arenenud tasapisi, just Pisipere kauplustega tegelemise käigus…

