Ene Leemet sai kätte maailma parima selfika

Saarte Hääle suure suvise enekakonkursi võitja sai eile kätte peaauhinna – maailma parimaks selfimobiiliks kuulutatud Asus ZenFone Selfie.

Nagu läinud nädala lõpul selgus, tegi parima saaremaise selfi Saarte Hääle lugejate hinnangul Ene Leemet, kelle foto kogus SH Facebooki lehel reedel kukkunud tähtajaks ühtekokku 145 laiki. Ene oli oma selfi teinud 6. augustil Kaugatomal ning tema foto eristus selgelt kõigist teistest – foto juures oli kasutatud ka töötlust, mis ei olnud keelatud.

Eile oli viimaks käes päev, mil lubatud peavõit Eneni jõudis. Selfimobiili andis võitjale üle selle auhinnaks välja pannud Rae keskuse tehnikapoe juhataja Marko Mets. “Väga tubli! Et sa jätkuvalt teeksid Saaremaal korraliku telefoniga selfisid,” soovis Mets Enele auhinda ulatades.

Kas Ene hakkab telefoni ise kasutama või saab selle endale ta poeg, on veel otsustamise koht, muheles vastne võitja. Kumb kahest on suurem pildistaja? “No… emme,” naeris Ene Leemet.

Võitja sai ka väikesi soovitusi, kuidas uhiuue mobiiltelefoniga ümber käia, et see omanikku ikka hästi ja kaua teeniks. Tegu on mobiiltelefoniga, mis on mõeldud spetsiaalselt selfide tegemiseks. Sellest annab teada ka mobiili nimi Asus ZenFone Selfie.

Telefon on kauplusepidajate kinnitusel aus ja igati oma nime vääriline. Sel on mitmeid funktsioone ja omadusi, mis hõlbustavad parema selfi tegemist. Näiteks on ZenFone Selfie’l nii esi- kui ka tagumine kaamera 13-megapikslise resolutsiooniga. Seega ei tohiks vahet olla, kas pildistad end aparaadi esimese või tagumise poolega.

Esikaamera on selfide tegemisel oluline, kuna nii saab pildistaja ennast ekraanilt vaadata ja seega ka paremini pildile jääda. Veel on ZenFone Selfie’l tagumisele osale paigutatud helitugevuse ja selfinupp, et oleks mugavam endast pilti teha.

Lisaks on sel telefonil 32 GB sisemist mälu. Selfimobiili hind jääb alla 300 euro. Marko Metsa sõnul on telefon siinsete klientide seas terve suve olnud küllaltki populaarne.