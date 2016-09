JUHTKIRI: Kas nutimaailm teeb lolliks? (1)

Tehnoloogia teeb meie maailma just nagu rikkamaks, annab ligipääsu teadmistele ja informatsioonile, mis mõnikümmend aastat tagasi oli vaid ehk väga väheste privileeg.

Aga kas pole see mitte kahe teraga mõõk, eriti laste puhul? On avaldatud kartust, et võimaldades lastele väga varasest east pideva kokkupuute tehnikavidinatega, loome neile fantaasiavaese ja loovuseta tuleviku.

Tänased lapsevanemad mängisid veel õues, liikusid ja tegid palju asju oma kätega, kuid peagi jõuab täisikka põlvkond, kes on sirgunud teleri, mängukonsoolide, arvutite ja viimastel aastatel tahvelarvutite ja nutitelefonide maailmas.

Aina vähem teadmisi ammutatakse raamatutest ja suhtlemisest teiste inimestega, aina enam pakub vastuseid interneti otsingumootor.

Võib-olla on tegu ülepaisutatud kartustega, võib-olla oleme mingis ülemineku- ja kohanemisperioodis, mille käigus kõik paika loksub, ja nutiseadmeid ei pea käsitlema kui iseenda nimetuse groteskseid vastandeid, mis nutikuse asemel hoopis juhmistavad.

See ei muuda aga tõsiasja, et Saare maakonnas on puudus logopeedidest ja eripedagoogidest. Neid nutiseadmega paraku ei asenda.