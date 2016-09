Kingapood K.I.N.G. lõpetab tegevuse (2)

Auriga kaubanduskeskuse esimesel korrusel asuvas kingapoes K.I.N.G. on müügisaal sisuliselt tühjaks müüdud ning uut kaupa juurde enam ei tule – kauplus on 1. oktoobrist suletud.

Gerty Baumann K.I.N.G. OÜ-st kinnitas Saarte Häälele, et pood on kahjuks tõesti avatud viimaseid nädalaid. “Sellise otsuse taga on ümberkorraldused Auriga kaubanduskeskuses, mis oleksid meie jaoks tähendanud kolimist uuele ja senisest väiksemale pinnale,” tunnistas Baumann. Samas oleksid kaupluse tegevuskulud väiksemal pinnal isegi suurenenud. “See oleks muutnud tegutsemise ja toimetuleku Saaremaa tingimustes aga suhteliselt keeruliseks ning otsustasime, et pigem lõpetame,” põhjendas ta.

Kingakauplus on tänulik kõikidele oma headele klientidele, kes poe viie aasta jooksul hästi omaks võtsid. “Püssi põõsasse me päris veel visanud ei ole ehk et kui kunagi tulevikus peaks leiduma sobiv kaubanduspind Kuressaares, siis ei välista päriselt võimalust, et tuleme turule tagasi,” kinnitas Baumann K.I.N.G. OÜ nimel.

K.I.N.G. on olnud kauplus, mis tegutses vaid Saaremaal ja oli ka täielikult saaremaist päritolu ega kuulunud ühtegi jalatsimüügiketti, mis tähendab, et sealne valik oli pisut erinev sellest, mida üldjuhul Eesti jalatsipoodidest leiab.

K.I.N.G. pakkus nii klassikalisi kingi konservatiivsematele naisele kui ka veidi teistmoodi valikuid trenditeadlikele naistele. Müüdi ka naiste käekotte ning rahakotte nii meestele kui ka naistele.