Kokad teenisid kokapoistele praktikaraha

Laupäeval Kuressaare rannaalal toimunud kokkade heategevusliku jalgpallivõistlusega teeniti 1435 eurot, millega aidatakse kaks Kuressaare ametikooli õpilast mõnda välismaisesse restorani praktikale. Vastastikku mõõtu võttis 14 võistkonda, nende hulgas ka Kuressaare ametikooli oma. Võitjaks tuli restorani Art Priori meeskond.

Võistluse korraldamisega tegelenud Peeter Pihel ütles, et praktikante ja praktikakohta ei ole veel välja valitud.

Piheli sõnul suheldakse nüüd kooliga ja praktikandid peaksid selguma paari kuu jooksul. Samamoodi ka praktikakoht.

Pihel märkis, et tegu võiks olla ligikaudu kuupikkuse praktikaga mõnes Euroopa restoranis. Selliseid praktikakohti saada ei ole eriti lihtne. Piheli selgitusel on praktika kokaõpilase jaoks restoranis töötamine ja tööpuudust karta ei ole. Samas on see õpilastele hindamatu kogemus. Ta ei välistanud ka seda, et praktikakoht võiks olla näiteks Fävikeni restoran.

Jalgpalliga kogutud rahast makstakse õpilaste võimalikke kulutusi, peamiselt transpordile ja majutusele. Oma osa lisab kokkade jalgpallivõistlusega teenitud summale ka foorumi Sauce raames toimunud õhtusöögiga teenitud tulu, mida esialgsetel andmetel on mõni tuhat eurot.