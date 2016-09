Luuletaja Almi Tugev tähistab 70. sünnipäeva

Valjalas Turja külas sündinud poetessil Almi Tugeval täitub täna seitsmekümnes eluaasta.

Luuletama hakkas Almi Tugev, kauaaegne päästeteenistuse töötaja, paarkümmend aastat tagasi esimese suure juubeli eel. “Võib öelda, et luulepegasus tuli külla, see oli üks huvitav elamus,” meenutas ta. Aastaid kirjutas Tugev luuletusi lausa iga päev. “Öösel oli mul pliiats voodi ääres,” rääkis ta. Inspiratsioonipuhangute tagajärjeks on viis luulekogumikku: “Valgus pimeduse üle”, “Hingease ja eluniidid”, “Hinge keel”, “Elu läbi imede” ja “Eluvilju jagades”. Viimane neist ilmus 2011. aastal.

Praegusel ajal Tugev enam nii aktiivselt ei kirjuta, kuid hulk lapsepõlvemälestusi ja raamatujagu seni avaldamata luulet on tal arvuti mällu kogunenud sellegi poolest. “Praegu on niisugune periood, kus kirjutan pigem siis, kui midagi tellitakse,” märkis ta. Enamasti tellitakse temalt luuletus pulmadeks või matusteks. Lisaks on Tugev kirjutanud laulu nii Ratla kui ka Külasema külale.

Peamised inspiratsiooniallikad on Almi Tugeva jaoks olnud loodus ja meri. Lisaks on ta kirjutanud ka pühendusluulet ja vaimulikke värsse. “Pean seda jumala imeks, et viiekümnenda sünnipäeva eel tuli järsku luulepuhang peale,” selgitas Tugev.

70. sünnipäeva tähistav naine naudib raamatute lugemist ja väärikate ülikooli loenguid. “Nüüd lähen kolmandat aastat, väga head loengud on tõesti,” kiitis Tugev. Juubilar tunneb elust rõõmu ja leiab, et pead ei tohi longu lasta ka vanas eas: “Ikka tuleb väljas käia. Lähed kasvõi linna vahele jalutama, kus näeb tuttavaid, või käid kontserdil ära ja saad hea elamuse.”