Meelis Juhandi: olukord liikluses on pehmelt öeldes murettekitav (1)

Möödunud nädalal sai Kuressaare politseijaoskond 29 väljakutset, politseisse toimetati 16 inimest, kellest neli paigutati kainenema.

Algatati viis kriminaalmenetlust ja 36 väärteomenetlust.

Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanema Meelis Juhandi (fotol) sõnul tabati maakonna teedel lubatud sõidukiiruse ületajaid nädala jooksul 11. Joobes juhte oli seitse – kõik nad jäid vahele nädalavahetusel ja enamik “Kõik puhuvad” reidi käigus.

Joobnud juhtidest ühe vastu tuli alustada kriminaalmenetlust, kuna tema joove oli üle 1,5 promilli. Juhandi sõnul kõrvaldati 36-aastane alkoholijoobes mees roolist laupäeval kell 1.13 Kuressaare–Võhma–Panga 6. kilomeetril. Ülejäänud kuue joobes juhi vastu, kelle seas oli ka üks jalgrattur, alustati väärteomenetlust.

“Lisaks anti politseile teada kahest joobekahtlusega juhist, kuid kahjuks ei õnnestunud neid kontrollida. Politsei tänab aga tähelepanelikke liiklejaid info jagamise eest,” ütles Juhandi.

Laupäeval ja pühapäeval toimunud politseireidi “Kõik puhuvad” käigus kontrolliti esimesel õhtul 130 juhti, kellest üks oli joobes.

Pühapäeva hommikul ja päeval kontrollitud 160 juhist tuvastati joove kolmel roolikeerajal. Meelis Juhandi sõnul tähendab selle nädalavahetuse tulemus, et keskmiselt on üks joobes juht saja juhi kohta.

“Need arvud näitavad, et olukord liikluses on jätkuvalt pehmelt üteldes murettekitav. See osa tahtlikest liiklusrikkujaist, kellega politsei tegeleb, on kahjuks väikene osa neist mõtlematutest, kes meid liikluses igapäevaselt ohustavad nii kiirust ületades kui ka sõidukit ebaadekvaatses olekus juhtides.

Siiski on heameel, et enamik liiklejatest on õiguskuulekad, andes sealjuures turvalisema liikluse nimel politseile võimalikest liikluspahalastest teada,” rääkis politseikapten.

“Rebased” kaanisid end täis

Neljapäeval toimusid Kuressaare koolides rebastepeod ning Meelis Juhandi sõnul alustas politsei kolme tunni vältel Kuressaare linnas seoses alkoholi tarvitanud alaealistega 8 väärteomenetlust.

“Rebastepeo järgselt koguneti klubisse Privilege 16+ peole, kus tundus, et noortel oli valdavalt selline täiskasvanuks saamise tunne – põhikoolist gümnaasiumisse, maalt linna jne pääsenud noored tundsid ennast tõsiselt vabalt. Näiteks ühelt 16-aastaselt poisilt võtsime ära koguni kolm liitrit kanget alkoholi ja lisaks sigarette,” rääkis Juhandi.

Ta märkis, et kui lapsevanemad lubavad oma lapsi peole, tuleb neil kindlasti ka arvestada, et lapsed puutuvad kokku alkoholiga, ja seega ei tohi eitada probleemi olemasolu. “Rääkige palun oma lastega nendel teemadel – kuidas ei ütelda, kuidas käituda, kui kaua väljas olla,” soovitab Meelis Juhandi lapsevanematele.