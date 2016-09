Orissaare Sport alustab uuendatud koosseisuga

Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste teises liigas hooaega alustav Orissaare Sport läheb võistlustulle mitme uue mängijaga.

SK Vessest on meeskonda võetud Karl-Kustav Kuning ja Mart Truu, BC Käsast Mehis Pildre ja tagasi on Härmo Lambut. Nende kõrval jätkavad Eero Heinsalu, Raul Koppel, Aivo Laul, Jaanus Metsla, Elari Rei, Karli Saar, Tarmo Väli ja Mati Rüütel.

“Mõned poisid on meil sõjaväes ja lisajõudu on vaja,” rääkis treener Mati Rüütel. “Vesse poistel pole omavanuste võistkonda ja nii saavad nad koos meiega ikkagi mänguvõimaluse. Härmo hoiab end vormis, aga ta käib Soomes tööl ja kui on kodus, siis saab meid aidata. Mehis Pildre võtsime korvi alla appi, sest ega meil pikkadega suurt kiita ole.”

Mati Rüütel ütles, et eesmärk on igas mängus vastastele vastu hakata ja võimalikult palju mänge võita. “Ega see kerge ole, sest teises liigas on tase ka päris palju tõusnud,” tõdes ta. “Aga kindlasti tahame noortele võimalikult palju mänguaega anda, et nad areneksid ja saaksid juurde vajalikke kogemusi.”