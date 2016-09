Saaremaa naiskond hakkab mängima võrkpalli esiliigas

Sel hooajal on koduses võrkpalliliigade püramiidis taas esindatud naiste esiliiga, mis tegutses viimati hooajal 2006/2007. Kaasa hakkab mängima ka Saaremaa naiskond.

“Naiste võrkpall kogub Eestis aina enam populaarsust ja esiliiga taastamine on üks suurepärane viis, kuidas huvilistele veel üht mänguväljundit pakkuda. Eriti just noortele võrkpalluritele mõeldes,” ütles Eesti võrkpalli liidu peasekretär Helen Veermäe.

Kristi Põld Saaremaa võrkpalli liidust märkis, et meie naised on aastaid rahvaliigas mänginud, nüüd võiks sammu kõrgemale astuda. “Eesmärk on anda kohalikele naistele ja spordikooli tüdrukutele häid, tugevaid ja kogemusterikkaid mänge,” rääkis ta.

“Treeninud oleme me kõik need aastad, nüüd tuleb ainult koormust tõsta ja lisaks pallitreeningutele tuleb meil nüüd ka jõusaal.”

Naiskonna mängiv treener on Raili Sepp ja praegu on plaan võistkond komplekteerida Saaremaal elavatest ja treenivatest naistest. Kristi Põld mängijate nimesid veel avalikustada ei soovinud, kuna registreerida saab kuni 10. oktoobrini.

“Liiga tase peaks olema tugevam kui rahvaliiga A, kuna sinna tulevad juurde meistriliiga farmklubid,” selgitas Kristi Põld.

Sarnane kolmeastmeline püramiid on meestel toiminud juba aastaid ja väga hea näide astme võrra kõrgemale kerkimisest on Neemeco võistkond.

Valitsevad Credit24 rahvaliiga meistrid panevad ennast tänavu proovile esiliigas. Vähemalt esimesel hooajal ei pea naismängijad kartma ka seda, et esiliigas osalemine võtab neilt võimaluse Credit24 rahvaliigas kaasa lüüa. Nimelt võivad naiste esiliigasse kuuluda nii Credit24 rahvaliiga kui ka meistriliiga klubide mängijad.