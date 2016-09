Sõrve Mälupäeval meenutati möödunut

Laupäeval peeti Torgus iga-aastast traditsioonilist Mälupäeva.

Oma kodukohta kogunevad sel päeval need sõrulased, kes nüüdseks 72 aastat tagasi, 1944. aasta hilissügisel pidid Saksa sõdurite käsul oma kodu jätma, minema ööpimeduses rannas ootavatele praamidele ja sõitma tundmatusse.

Paljud neist jätsid elu võõrsil, kuid enamik elas kannatused üle. Kuid koju neid enam ei lastud – kas olid kodud sõjatules hävinud või elasid majades Nõukogude sõdurid. Seega jäädi elama mandrile. Neil, kellel õnnestus oma koju pääseda, tuli aga varsti ette võtta uue okupatsioonivõimu poolt organiseeritud Siberi-sõit.

Teist aastat Mälupäeva korraldava Eesti natsismiohvrite ühingu Saaremaa osakonna esimehe kohatäitja Maie Kuldkepi sõnul on nende hingekirjas 140 nime, kuid mäluüritustel osaleb keskmiselt 80 inimest. Paljud ei saa igal aastal tulla ja enamasti vajatakse ka nooremat inimest endale saatjaks, selgitas Kuldkepp.

Tema kinnitusel on mitmed teise põlvkonna esindajad nende seltsiga ka liitunud. “See on põhikirjaga lubatud ja meie peamine eesmärk on mälestuste säilimine. Noored kannavad seda edasi. Minagi olen vaid esimehe kohatäitja, kogu aeg loodan, et mõni noorem võtaks organiseerimistöö üle,” ütles Kuldkepp.

Mälestuste kogumiseks on ühingul Torgu kogukonnamajas nüüd oma nurk, kus säilitatakse käsikirjalisi mälestusi, fotosid, ajaleheväljalõikeid ja teemakohaseid raamatuid. Aja jooksul võiks sellest kujuneda teemakohane muuseum, avaldas Kuldkepp.

Seni meenutavad kunagist kurba teekonda mälestuskivid Sääre tipus ja Mõntu sadamas ning omaste hauad Jämaja kalmistul. Laupäeval mälestati lahkunuid Jämaja kirikus peetud jumalateenistusel ja hiljem Torgu kogukonnamajas ühises lauas istudes.