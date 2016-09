Teadlased: väinatammi avasid pole vaja teha (1)

Keskkonnaministri palvel kogunenud ja Väikese väina tammi avade küsimust arutanud mereteadlased jõudsid üksmeelsele arvamusele, et avade tegemisest pole kasu. Postimees vahendab, et Väikeses väinas toimuv on Läänemeres üldiselt toimuva peegeldus ning tamm on toonud kaasa hoopis positiivseid asjaolusid.

Eesti teaduste akadeemia mereteadlasest president Tarmo Soomere ütles ministeeriumis toimunud ümarlaua kohta, et sellist teadlaste üksmeelsust mingis küsimuses näeb harva. Tema pole 25 aastat näinud.

Ümarlaua kutsus kokku minister Marko Pomerants, kes tahtis teada, kas avad aitaksid väina olukorra paranemisele kuidagi kaasa. Postimees vahendab teadlaste arvamust, et seda need ei teeks ning aastate jooksul on olukord ise paremaks läinud. Avade ainus efekt oleks projektile kuluvad kümmekond miljonit eurot.

Väina olustikku avad ja tekkiv läbivool eriti ei mõjutaks, sest väin on madal. Kalavarud on vähenenud kogu Läänemeres ja väin pole erand.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi juhtivteadur Georg Martin on avade teemaga tegelenud juba ammu. Tema sõnul mõõdetakse meres regulaarselt kaheksat indikaatorit ja need näitavad, et Väikese väina olukord on rahuldav. Erinevalt näiteks Pärnu, Haapsalu või Tallinna lahest. Vaid vetikate vohamise näit on allapoole head taset.

“Merekeskkonnale ei kujuta väinatamm vähimatki probleemi. Probleemi, mida nende avadega parandada, ei ole tegelikult olemas,” rääkis Tarmo Soomere ajalehele. Veetaseme alanemine pärast tammi rajamist on teadlaste sõnul maakoore kerkimise tulemus.

Soomere ütles, et tegelikult on tamm isegi kasulik. Tormise ilmaga vastu tammi kuhjuv ja hiljem taanduv merevesi peseb väina mõlemad otsad – sõltuvalt tuule suunast – puhtaks nagu pesumasin.

Väinatammi avade initsiatiivgrupi vedaja Heiki Hanso ütles Postimehele, et ei eestvedajaid ega ka omavalitsuse esindajaid pole sellise koosoleku toimumisest teavitatud ega neid ka osalema palutud.

Kusagilt pole võimalik leida ka protokolle ja uuringuid, millele teadlased on toetunud. Tema sõnul on järeldused, võrreldes seniräägituga nii vastuolulised, et initsiatiivgrupp soovib nende teadustöödega, mille põhjal järeldusi tehti, kindlasti tutvuda. Sama seisukohta avaldas viimatisel Pöide volikogu istungil ka vallavanem Andres Hanso.

Keskkonnaminister Marko Pomerants märkis Hanso mure peale oma Facebooki tehtud postituses, et Heiki Hansot ei kutsutud teadlaste kokkusaamisele ühel väga lihtsal põhjusel: Heiki Hanso ei ole mereteadlane. Pomerantsi sõnul on ta teinud ettepaneku kutsuda samad teadlased riigikogu keskkonnakomisjoni ning ta usub, et sellele kohtumisele kaasatakse kõik osapooled.