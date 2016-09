Tiirimetsa kirik vabastati puude embusest (1)

Kõrgete puude varjus olnud Tiirimetsa Kristuse Sündimise kiriku vahetus ümbruses tehti vabatahtlikus korras raietöid.

Varemetes seisva õigeusu kiriku ümbruse korrastamise ideega tuli välja Eesti apostlik-õigeusu kiriku (EAÕK) kantsler Martin Toon. Organiseerimise võttis enda peale Salme vallavolikogu esimees, Tiirimetsa naabruses asuva Lassi küla elanik Andrus Raun ja saetöödega tuli appi Salme ettevõte OÜ Mooaed, mille juht on Ken Toodre.

“Kirik ei paistnud enne tee peale üldse välja,” tõdes Andrus Raun. Lisaks oli kartus, et puud võivad näiteks tormi ajal kirikule peale kukkuda. Puutumata jäid raietöödest pärnad, mis moodustavad allee kiriku ja kunagise koolimaja varemete vahel. Raun märkis, et vana koolimaja poolset osa on vaja natuke veel puhastada, kuid üldiselt on tööga valmis saadud. “Ettevõtmine on puhtalt heast tahtest ja vabatahtlikust tööst kantud,” kinnitas Raun. Kevadel on plaanis panna kiriku varemete juurde ka infostend.

Tiirimetsa kirik valmis tüüpprojekti järgi 1873. aastal. Järgmisel aastal avati kiriku juures kihelkonnakool. Kirik suleti 1944. aastal. “Kiriku kellad võttis Saksa armee 1944. aastal relvade valamiseks. Pärast sõda jäi heas korras kirik lihtsalt tühjalt seisma ja hakkas lagunema,” teadis Raun rääkida kiriku ajaloost. Praeguseks on veel püsti vaid müürid.

Andrus Raun meenutas, et kui tema koolis käis ehk umbes kolmkümmend aastat tagasi, oli kirikul katus veel peal. Praeguseni on aga säilinud kiriku pastoraadihoone, kus nõukogude ajal asus Tiirimetsa kauplus. Varemed koos ümbritseva maaga kuuluvad EAÕK-le.

“EAÕK alustas mõned aastad tagasi õigeusu kirikute juures nende kavade elluviimist, mis olid oodanud juba mitmed aastakümned. Kui lekkivaid kirikukatuseid on püütud kogu aeg parandada ja vahetada, siis hooletusse jäänud avatäidete restaureerimise ja kirikuaedade liigsuureks kasvanud kõrghaljastuse tagasilõikamisega oleme tulemuslikumad olnud just viimastel aastatel,” ütles Saarte Häälele EAÕK kantsler Martin Toon.

Ta lisas, et Saare maakonnas on suurte puude arvukust kärbitud mitme tegutseva õigeusu kiriku lähiperimeetril ja nüüd on kätte jõudnud aeg veidi korrastada ka varemete lähiümbrust.

Saaremaal on varemetes õigeusu kirikud Torgus, Mõnnustes ja Tiirimetsas. “Kõigi nende juures oleme oma kavadega edenenud,” kinnitas Toon.

“Esmane eesmärk on puhastada pühakoja varemed võsa ja puude seest välja ning seejärel muuta ohutuks nii hoone lähiümbruse välisperimeeter kirikuaia ulatuses kui ka järgmises etapis hoone sisemus, mis tähendab varemete puhastamist seest ja müüripealsete kindlustamist,” lisas ta.