Haiglatöötajad näitasid meelsust (1)

Eile hommikul ühinesid üleriigilise hoiatusstreigiga ka Kuressaare haigla tervishoiutöötajad, kogunedes meelsuse näitamiseks haiglaesisele trepile.

Kell üheksa peaukse ees kokku saanud elevil streikijad kandsid plakateid ja prinditud lehti kirjaga: “Ole terve!” ja “Tervis on kallis”. Ühel loosungil teatasid käsitsi maalitud punased tähed: “Betoon üksi ei ravi!”

Streikijad moodustasid trepile sümboolse koridori.

“Esimene sõnum on, et tervis on kallis, ja viimane, et ole terve,” selgitas Saaremaa arstide seltsi juhatuse liige, Kuressaare haiga ülemarst Toomas Tuuling. “Koridor on tühi – see on Eesti tervishoiuministri ja eriti rahandusministri nägemus.”

Tunnipikkune tööseisak jätkus haigla fuajees, kus Toomas Tuuling kandis ette Eesti arstide liidu, Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu ja õdede liidu ühisavalduse.

“Praeguse õdede hulga juures ei ole õdedel patsientide jaoks piisavalt aega,” tõdes oma sõnavõtus Eesti õdede liidu piirkondliku ühenduse juht Margit Raudsepp.

“Mul on väga hea meel, et me kõik ka siin kohapeal streigis osaleme,” lausus Toomas Tuuling kokkutulnuile. “Ehk suudab see otsustamist mõistuse suunas lükata.”

Eilse streigiga nõuti tervishoiu rahastamise suurendamist, et patsiendid saaksid vajalikku arstiabi. Samuti nõuti kollektiivlepingut, et Eestis jaguks tervishoiutöötajaid.