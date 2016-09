Kalmer Mäekallas jätab kingapoe Kuressaarde alles (1)

Suve algul Kuressaare südalinnas endise Pallopsoni äri ruumes ShoeShop’i kingakaupluse pop-up poe avanud ettevõtja Kalmer Mäekallas on otsustanud esiti vaid suveks plaanitud kingamüügiga saarel jätkata.

Mäekallas tunnistas Saarte Häälele, et suvi läks kauplusel Kuressaares hästi – pood ja tooted võeti kenasti vastu. Klientidele meeldis tema sõnul näiteks väga ka poe sisekujundus, mis loovat hea ja erilise atmosfääri.

“Samuti oldi väga rahul toodetega, mis on meil suuremalt jaolt nahast, ja tootevalikuga, mis erineb ikkagi oluliselt teistes kingapoodides müüdavast,” rääkis Mäekallas. “Meeldis ka nahalõhn poodi sisenedes,” tõdes ta muheledes.

Alustuseks on ettevõtja sõnul rahuloluks põhjust küll ja seepärast otsustaski ta kauplusepidamisega Kuressaares jätkata vähemalt aastavahetuseni. “Kui tuleb aga korralik talv ja saapaid on vaja, miks mitte lahti olla ka jaanuaris-veebruaris,” arvas ta.

Mis puutub kingapoodide valikusse Saaremaal, siis Kalmer Mäekallas usub, et ilusaid kingi on alati ja igal pool võimalik müüa. “Kuigi jah, Saaremaal mängib suurt rolli hooajalisus ja turu erilisus, näiteks on inimestel suuremad jalad võrreldes Tallinnaga,” arutles ta.

Seepärast on ta kindel, et saarlastel endil on kodusaarel kaubandust viljeleda oluliselt lihtsam. Samuti annab tema jaoks poepidamisel siin suure eelise saarel elamine-olemine. “Tulevikuks ennustan, et paljud ettevõtted hakkavadki lahti olema hooajaliselt. Nagu seda praegu teevad Kure kohvik ja kuursaali restoran.”