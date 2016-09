Külateatrid pakuvad nii draamat kui ka komöödiat

Saare maakonna harrastusteatrid toovad tänavu Kuressaare linnateatrisse seitse etendust.

23.–25. septembrini kestval teatrifestivalil “Külateater tuleb külla” astuvad üles harrastusteatrid Salmelt, Lümandast, Taritust, Tornimäelt ja Nasvalt.

Salme vallateatri esituses saab näha M. Jonesi kriminaalset komöödiat “Sinatraga kuu peale” ja A. Stroganovi dramaatilist monotükki “Triikija”. Mõlema lavastaja on Maire Sillavee. Lümanda näitering toob lavale Oskar Lutsu “Onu parimad päevad” ja Taritu tubateater Anton Tšehhovi “Juubeli”. Nii Lümanda kui ka Taritu tüki lavastaja on Helle Kesküla.

Pühapäeval saab Tornimäe näiteseltsi esituses näha Margus Oopkaubi komöödiat “Oh seda elu”, mille on lavale seadnud ja kohandanud Krista Kütt ja Urve Sepp. Albert Uustulndi ajaloolise taustaga näidendit “Kaugused kutsuvad” etendab Nasva näitering, lavastaja Valve Heiberg. Festivali viimane lavastus on Jaan Tätte draama “Meeletu” Tornimäe näiteringi Tungal esituses, mille on lavale seadnud Krista Kütt.

Maakonna rahvakultuuri spetsialist Krista Lember ütles, et Saaremaa näiteringid on väga tegusad ja seetõttu saabki sellist üritust korraldada. Külateatrite linna tulekul on kaks peamist eesmärki.

Ühest küljest saab linnarahvas näha kohalike harrastusteatrite etendusi. “Teine põhjus on see, et harrastusteatrid saaksid oma lavastusi mängida professionaalsel laval,” selgitas Lember. Nimelt on linnateatris hoopis teise tasemega heli ja valgustus.

“Seal on ikka professionaalid abiks,” märkis Lember.

Rahvakultuuri spetsialist toonitas, et mitmed linnateatris etenduvad harrastusteatrite lavastused on tunnustust leidnud ka vabariiklikul tasemel. Nimelt tunnustati augustis Külateatrite XVI festivalil Vana-Vigalas lavastajapreemiaga Helle Kesküla lavastuse “Juubel” eest. Näitlejapreemia pälvisid Aili Salong (“Juubel”) ja Ingrid Holm (“Meeletu”).

“See on ka hästi põnev, et näiteringide repertuaar on mitmekesine,” lisas Lember, viidates, et mitte kõik ei lähe välja nalja ja naeru peale. Samas märkis ta, et ka Saaremaa harrastusteatrite komöödiad on üldiselt väga hea lavastaja- ja näitlejatööga.

Linnateatri lavale harrastusteatrite lavastused sellegipoolest eriti sageli ei pääse. “Seepärast me kunagi selle ürituse ellu kutsusimegi, et linnarahvas saaks ka näha,” lausus Krista Lember. Tema sõnul käivad maainimesed küll tihti linnas teatris, kuid linnainimesed maale näitemänge vaatama eriti ei sõida. Lisaks on külateatritel fänne, kes tahavad neile tuntud tükke näha ka suurel laval.

Lember märkis, et esialgu oli soov, et etendused toimuksid argipäevaõhtuti. “Et tekiks rohkem selline teatrisse mineku tunne. Praegu on ta sellise minifestivali vormis pigem. Aga vaatame, kui nii töötab, siis töötab,” lisas ta. Argipäevaõhtutesse ei mahtunud üritus Lembri sõnul linnateatri oma tiheda kava ja proovide tõttu.

Ka lavastaja Helle Kesküla sõnul on etendused üldiselt samad, kuid erinevus tuleb sisse heli ja valgustuse osas, kuna maapiirkondades nii häid tehnilisi võimalusi pole. Kesküla märkis, et eks näitlejatel ole väike ärevus ka sees.

“See on ikkagi väga suur asi ja tänuväärne ettevõtmine. Ega maaringid ju linnateatrisse muidu pääseks,” tõdes ta. Lavastaja on kindel, et suur lava ja teistsugune keskkond panevad näitlejad ka rohkem pingutama. “See koht ja paik mõjutab väga palju.”

Külateater tuleb linnarahvale külla juba viiendat aastat järjest.