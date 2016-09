Mihklilaadal räägitakse taimedest

24. septembril kell 10–15 kutsuvad Saaremaa muuseum ja keskkonnaamet kõiki Mihkli talumuuseumisse mihklipäevalaadale ja väliseminarile “Oma, ürgne ja ehe”.

Laadal pakutakse aia- ja põllusaadusi, käsitööd ja värsket talukaupa kohalikelt tootjatelt. Oodata on lõbusaid laadamänge, kehakinnitust pakuvad talukohvik ja õueköök ning meeleolu loovad nii nooremad kui ka vanemad muusikud. Kõigil on võimalus osaleda õnneloosis ja avatud on taaskasutuslaat “Sulle-mulle”, kuhu oodatakse osalema kõiki, kel on kodus midagi ülearu või siis hoopis puudu.

Kell 11–13 toimub Eesti ornitoloogiaühingu eestvedamisel linnupesakastide ehitamise töötuba ning igaüks saab enda meisterdatud pesakasti hiljem koju viia.

Väliseminaril tutvustatakse kultuurtaimede geneetilise mitmekesisuse säilitamise programmi tööd ning arutatakse koostöövõimalusi muuseumide, koolide ja kõikide asjast huvitatutega. Enne lõunat räägib Ingrid Bender Eesti taimekasvatuse instituudist tuntud ja vanadest köögiviljasortidest ning siguritest ja Anneli Banner Eesti vabaõhumuuseumist daaliatest ja teistest külmaõrnadest püsililledest. Pärastlõunal on kaks ettekannet – “Ürgtulnukad” ja “Maaküülik ja maakana” – Annika Michelsonilt MTÜ-st Maadjas. Laat ja seminar on tasuta.

Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu sõnul on mihklilaadast saanud Mihkli talumuuseumi iga-aastane traditsiooniline üritus.

“Esimesed mihklilaadad toimusid siin juba üle kümne aasta tagasi, ent viimastel aastatel on laat aina kasvanud. Seda suuresti tänu keskkonnaametile ja Maris Sepale, koostöös kellega on alates 2011. aastast laada raames toimunud ka väliseminar,” lisas ta.