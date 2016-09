Orissaare klaver jõudis pärale

“Uskumatu, aga käes,” rõõmustas Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste eile äsja saabunud uue Estonia klaveri kõrval.

Orissaare kultuurimajja jõudis eile kauaoodatud uus klaver – Estonia kabinetklaver 190. Maksma läks uhke pill 22 320 eurot. Lõviosa vajaminevast summast ehk 15 465 eurot saadi LEADER-programmist. Lisaks toetasid ostu vallavalitsus, heategevuslikud muusikaüritused ja annetajad.

Anu Viljaste ütles, et koos Orissaare muusikakooli klaveriõpetaja Kairit Levitiga on uue klaveri soetamise peale mõeldud juba kümme aastat. Vahepeal olla kultuurimajal juba üks kasutatud klaver silmapiiril olnud, kuid see leidis õnneks teise ostja.

Orissaare kultuurimaja vana klaver pärineb 1956. aastast. Orissaarde jõudis see 1959. aastal, kui kultuurimaja avati. “Ta jäi vajadustele jalgu,” tõdes Viljaste. Eriti andis see tunda möödunud aasta sügisel, kui klaver konkursi “Võluhääl” ajal tõrkuma hakkas. “Midagi juhtus ja häält enam ei tulnud. Mul oli higi otsaees. Aga žürii esimees Risto Joost tõusis püsti ja tegi seal midagi ning õnneks läks korda,” meenutas Viljaste närvekõditavat juhtumit. Ta tõdes, et kui Orissaares tahetakse korraldada üle-eestilist üritust, mida “Võluhääl” on, ei jää muud üle, kui ajaga kaasas käia.

Vana Estonia klaver tõsteti uue saabudes saali eesruumi. Viljaste märkis, et tõenäoliselt häälestatakse seda ka edaspidi vähemalt kord aastas.

Erilist heameelt tundis kultuurimaja juhataja selle üle, et ainukese pakkumuse hankele tegi Estonia klaverivabrik. “Oleks veel pakkumisi tulnud, siis oleksime pidanud kõige odavama võtma. Sinna poleks midagi teha saanud,” märkis Viljaste.

Esimesena mängis uuel kümneaastase garantiiga klaveril Kairit Levit, kes lasi kõlada Felix Mendelssohni “Sõnadeta laulul”. “Mul oli selline suur au esimest korda elus,” märkis ta. Leviti sõnul oli esmamulje väga ilus. “Kena tundlik pill, ilusa kõlaga ja hea klahvikäiguga,” kiitis Levit.

Anu Viljaste ütles, et mängijaid hakkab uuel pillil kõvasti olema. Esimene kontsert toimub 1. oktoobril, mil tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Orissaaret külastab siis helilooja Pärt Uusberg.

Pidulikum sissepühitsemise kontsert, kuhu oodatakse ka kõiki toetajaid, tuleb aga tõenäoliselt “Võluhääle” raames, mis tänavu toimub 17.–19. novembril. “Ehk tuleb klaverivabriku direktor Venno Laul ka kohale, ta ju ka saarlane,” avaldas Viljaste lootust ja lisas, et ega saarlane teisele saarlasele halba pilli juba ei tee.

Uut pilli kavatsetakse hoida hoole ja armastusega. Viljaste ütles, et ta on ringijuhtidele juba öelnud, et uue klaveri peal makki hoida ei tohi. “Hoiame seda nii kaua, kui vähegi saab. Uue klaveri jõudmine siia on meie jaoks ju sajandi sündmus,” lisas ta.