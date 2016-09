Püha kirikus kõlas kiriku orelil renessanss- ja barokkmuusika (1)

Pühapäeva õhtul andis Kuressaare muusikakooli vastne õpetaja, Itaaliast Saaremaale elama tulnud muusik Edoardo Narbona Pihtlas Püha kirikus orelikontserdi. Kiriku võlvide all kõlas renessansi- ja barokiajastu heliloojate looming.

Kontserdi eesmärk oli Narbona sõnul kohalikele teada anda, et Püha kirik peidab endas tõelist pärli, milleks on kiriku orel. “Olen mänginud paljudel orelitel Eestis, aga see väike orel on eriline, kuna sellel saab mängida renessanss- ja barokkmuusikat. Sellel on eriline mõnus pehme heli,” rääkis Narbona.

Tema hinnangul on Püha kirik suurepärane paik kontserdi korraldamiseks, kuna kiriku arhitektuur ja rõdu aitavad kaasa heli liikumisele. Lisaks kiitis Narbona oreli klahvistikku, mis on tema hinnangul säilitanud hea tasakaalu. “See on lausa ime,” märkis ta, selgitades, et üldiselt vanade orelite klahvistikud nii heas seisukorras ei ole.

Narbona sõnul vajaks orel remonti ja puhastamist, kuid ta lisas, et edukalt saab sel mängida ka praegu. Puhastamine pole lihtne ega odav ja selle ülesande saab Narbona kinnitusel usaldada vaid meistrile. Nimelt tuleks kõik detailid oreli sisemusest välja võtta, eraldi tolmust puhastada ning siis tagasi panna. Muusiku sõnul võib see protseduur kesta paar nädalat.

Omapärane on Püha kiriku oreli juures, et selle taustast palju teada ei ole. Narbona sõnul on versioone päritolu kohta mitu. Ühe versiooni kohaselt on orel valmistatud Peterburis ja seejärel siia toodud. On ka arvatud, et see on valminud Kuressaares. Nimelt on oreli sisse kirjutatud “Arensburg”, mis on Kuressaare ajalooline saksakeelne nimi. “Ei teagi täpselt, kust see orel toodi ja millal ta toodi. See on müsteerium,” tõdes Narbona.

Kontserti oli kuulama tulnud inimest 40–50. Muusikapalade vahele luges Püha Jakobi koguduse hooldajaõpetaja Anti Toplaan vaimulikke mõtisklusi. Narbona märkis, et orelikontserdi puhul on jutustavad vahepalad olulised, kuna tund aega järjest orelimuusikat kuulata läheks veidi raskeks.