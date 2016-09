Saaremaa Sepad panid käima ajalooga kuurorditoolide tootmise

Ettevõte on Saaremaa ühe kuulsama mööblieseme – kuurorditooli – tootmise tõsiselt ette võtnud. Edaspidi on plaan teha aastas vähemalt paar tuhat puidust kuurorditooli.

Saaremaa Sepad OÜ müügijuhi Andi Angeli sõnutsi on nad laias laastus ettevõte, kus hinnatakse vanu asju. “Möödunud aegadest pärit esemetega on aga paraku selline lugu, et neid on kahjuks piiratud koguses,” tunnistas ta. Seega tuleb neid lihtsalt juurde teha.

Hoiavad kui varandust

“Nii on see sepistega ja ka kuurorditooliga. Kellel on kuurorditool kodus olemas, hoiavad seda kui suurt varandust,” kinnitas Angel.

Päris uue asjaga toolide tootmisel nad tema sõnutsi nüüd lagedale tulnud pole. Saaremaa Sepad on tegelikult 1990. aastatel saaremaiseid kuurorditoole korra juba tootnud. “Kuid tookord edenes sepiste turg nii tormiliselt, et puitmööbliga tegelemiseks ei jätkunud mahti,” selgitas Angel. Nüüd alustati toolide tootmist uuesti.

Toole toodetaksegi müügijuhi sõnul praegu Saaremaa Seppade sildi all, eraldi ettevõtet selleks loodud ei ole. Tooliga tulid sepad esmakordselt välja Soomes Habitare sisustusmessil ning see võeti Angeli kinnitusel hästi vastu. “Tooli huvitav ajalugu ja kaunis disain võlusid paljusid,” tõdes ta.

Habitare on üks Skandinaavia suurematest sisekujundusmessidest ning tänavu toimus see 7.–11. septembril. Saaremaa kuulsaimat mööblieset tutvustati seal muu hulgas Soome disaineritele, mööblifirmadele ja sisekujundajatele.

Arvestades, et sel aastal oli messil külastajaid üle 45 000, jagus ka Saaremaa kuurorditoolile tähelepanu korralikult.

Müügijuhi sõnul said nad Soomes toimunud messilt palju edasimüügisoove. Siht tootmise osas on päris uhke – plaan on valmistada vähemalt 2000 tooli aastas.

Toolid kahes seerias

Saaremaa Seppade valmistatavate toolide mõõdud ja proportsioonid põhinevad algupärasel toolil, mis on elanud üle Nõukogude okupatsiooni ning säilinud heas seisukorras tänapäevani.

Seppade kodulehe andmeil on traditsioonilise kuurorditooli seljatugi olnud painutatud kadakast. Tooli pulgad on käsitsi treitud. Tooli tugijalgade süsteem kindlustab selle stabiilsuse ja kestvuse.

Praegu valmistavad Saaremaa Sepad toole kahes seerias: traditsiooniline – vanade mudelite järgi valged, kollakad ja rohekad – ja moodne ehk erkpunased, -sinised ja -kollased.

Toole saab osta ja tellida Saaremaa Seppade kauplustest. Samuti on nende tellimine võimalik veebilehe saaremaatool.com kaudu.

Tooliidee tuli Inglismaalt

Ammu aega tagasi nägid Saaremaa meremehed Inglismaal ilusaid Windsori-tüüpi toole ning nähtut hakati kodumaal järele tegema. Sündis tool, mida tuntakse kui Saaremaa Kuurordi Tool. Sedapidi kirjutatult näeb välja ka kuurorditooli bränd. Tooli hiilgeaeg oli 20. sajandi algus, kui kodus talvituvad meremehed valmistasid ja müüsid neid toole tol ajal tsaaririigis väga kuulsatele kuurortlinnadele: Haapsalu, Pärnu ja Kuressaare mudaravilatele. Veel 20.–30. aastate fotodel on kuurorditoole näha rohkesti kasutusel kuursaalides, vabaõhukohvikutes ja kõlakodade ees. Toolide valmistamine lõppes koos kuurordikultuuri hääbumisega II maailmasõja ajal. Tänapäeval on kuurorditoole vähe alles. Neid, mis on säilinud, hoitakse suure hoolega kui perekonnareliikviaid.

Allikas: saaremaatool.com