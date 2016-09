Sigade küttimiskohustuse täitmisel suur küsimärk (1)

Katkupiirangute ja jahutusvõimsuse nappuse tõttu muutub iga päevaga üha küsitavamaks, kas Saare maakonna jahimehed suudavad tänavust metssigade suurendatud küttimiskohustust täita.

“Küttimismahu täitmine on väga suures ohus,” ütles Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas Saarte Häälele. “Alates 1. oktoobrist, kui peaks algama suurem jahihooaeg ja ajujahid, läheb olukord küll väga keeruliseks ja on tõesti hirm, et me ei saa küttimiskohustust täidetud,” märkis ta.

Soojade ilmadega on jahiseltsid, kel puudub saagi jahutamiseks külmkamber, sisuliselt olukorras, kus lastud siga on mõttekas kohe maha matta. Kohustusliku vere-

proovi vastuse saamine võtab mitu päeva ja selle ajaga muutub jahutamata lihakeha kõlbmatuks.

“Hädasti oleks külmkappe vaja, nende nappus takistab sigade arvukuse allaviimist väga tõsiselt,” nentis Kuningas. Jahimehed lasevad praegu seetõttu ka sigu teadlikult vähem. “Numbri pärast ei ole ka mõistlik praegu küttida. Kui ilm läheb külmemaks, siis ehk saab lastud loomi ka väljas hoida. Aga kuna etteantud maht on nii suur, siis iga viivitatud päev suurendab tõenäosust, et kohustus jääb täitmata,” rääkis Kuningas.

SJS-i andmeil oli maakonnas 1. septembri seisuga kütitud 1925 siga ehk 44 protsenti kohustuslikust mahust. Järgmise poole aasta jooksul tuleb seega lasta veel 2475 siga. Läinud nädalal toimunud seakatku infopäeval tõdeti, et numbreid arvestades tuleks Saaremaal iga päev lasta 16 siga. Samas on sel kuul küttimismahud olnud piirangute tõttu tavapärasest väiksemad.

“Olukord on igal juhul väga murettekitav,” tõdes Kuningas. Ta lisas, et kütitud metssigade vereproovidele ei olnud eilse seisuga ühtki positiivset vastust tulnud. Küll leiti Pihtla jahipiirkonnast Laidevahe looduskaitsealalt veel üks surnud siga, mille proovid saadeti esmaspäeva hommikul Tartu laborisse analüüsimiseks.