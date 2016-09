Sülearvutivargus tõi tingimisi karistuse

Eile oli Kuressaare kohtumajas süüpingis Ainar Kuusk, keda süüdistati sülearvuti omastamises. Mehele määrati karistuseks 6 kuud tingimisi vangistust 18-kuulise katseajaga.

Ainar Kuusk võttis sülearvuti 10. juulil 2015. aastal Kuressaare linnas asuvast korterist. Tema karistuseks lepiti kokku 6 kuud vangistust 18-kuulise katseajaga ning asi lahendati kokkuleppemenetlusega.

Ainar Kuusk oli süüdistusega nõus ning arvuti on omanikule tagastatud. Süüalune ütles oma teo kohta, et see oli mõtlematu tegu. Kui Kuusk paneb katseajal toime uue kuriteo, on suur tõenäosus, et karistus võib muutuda reaalseks vangistuseks.

Lisaks tuleb Kuusel kanda ka menetluskulud ja maksta kaitsjatasu, mis teevad kokku summa 741 eurot. Osadena maksmist ei taotletud ning summa tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul, vastasel korral läheb asi edasi kohtutäiturile.