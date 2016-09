UUS! Hispaania labori andmed kinnitavad katkudiagnoosi (1)

Kahe Saaremaalt leitud seakorjuse proovide analüüs andis mitteametlikel andmetel Aafrika sigade katku suhtes positiivse vastuse ka Hispaania referentslaboris.

Teisipäeval teatas Veterinaar- ja Toiduamet Saarte Jahimeeste Seltsile, et esialgse info põhjal on Hispaaniasse saadetud katkuproovid positiivsed. Ametlikult vormistatud raport avaldatakse paari nädala jooksul.

„Ega siin ei ole ütelda midagi muud, kui et on saadud kinnitus, et SAK ikkagi kuidagi on Saaremaa metsades sees. Olgugi et siiamaani ei ole ükski vereproov seda veel kinnitanud ega pole leitud ka massiliselt surnud loomi,“ kommenteeris teadet SJS juhatuse esimees Mati Tang.