Haisev põdrakorjus jäi üleöö pea ja sarvedeta

Uus-Roomassaare ristmiku lähedal Karukella juurde viiva tee juures õunapuude taga vedeles juba tükk aega põdrakorjus. Kui veel mõni päev tagasi oli loom ühes tükis, siis hiljuti oli lõpnud põdral pea koos sarvedega eemaldatud, kuid kere vedeles endiselt tee ääres.

Kuressaare linnavalitsuses heakorra ja keskkonna järelevalve eest vastutav Karel Koovisk ütles eile, et linnavalitsus on lõpnud loomast teadlik ning põder on tee äärest juba ära koristatud. Kes ja mis põhjusel võis kaasa võtta põdra pea, ei osanud Karel Koovisk öelda, märkides, et tema ei kujuta ette, mis võis olla sellise teguviisi põhjus.