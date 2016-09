Liikluspolitseinikud rahustasid liiklust (2)

Euroopa liikluspolitseinikke ühendav võrgustik TISPOL viis kolmapäeval läbi ühise aktsiooni liikluse rahustamiseks ja kutsus ühtlasi üles inimesi hoolivalt liiklema.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juhi Matis Siku sõnul olid Saaremaal intensiivsemalt tähelepanu all Laimjala maantee, kus augusti lõpus juhtus liiklusõnnetus, milles hukkus inimene, ja Kuressaare Ringtee, kus on väga suur liikluskoormus.

“Kuna Laimjala maanteel on ka varem juhtunud liiklusõnnetusi ning selles piirkonnas on tabatud joobes juhte, siis valisime üheks kohaks just selle maantee. Ringtee maanteel on aga pikad sirged, kus politseile teadaolevalt tavatsetakse kiirendusi teha. Eelmise aasta septembris juhtus seal näiteks liiklusõnnetus, kui põder teele jooksis,” rääkis Sikk.

Päeva kokkuvõtteks alustati kaht väärteomenetlust seoses kiiruse ületamisega ja märgiti ära paar juhtumit, kus lapsed ei kandnud jalgrattaga sõites kiivrit. Siku sõnul piirduti kiivrita sõidu puhul sel korral vaid märkusega. Lisaks juhtus Tooma kaupluse parklas üks plekimõlkimine, kui üks sõidukijuht tagurdas teisele sõidukile otsa, juhtum anti edasi kindlustusele.

Kui Eestis tervikuna moodustavad suurima osa inimkannatanuga liiklusõnnetustest kokkupõrked jalakäijaga, siis Lääne prefektuuri tööpiirkonnas on enamike liiklusõnnetuste puhul tegemist sõiduki teelt väljasõiduga. Õnnetusjuhtumite peamisteks põhjusteks on sõiduoskuste ülehindamine ja piirkiiruse ületamine.

Lääne prefektuuris on jalakäijatega kokkupõrked harvemad, moodustades inimkannatanutega liiklusõnnetustest seitsmendiku.