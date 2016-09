LUGEJA KIRI: “Ideest projektini” tõi selgust ja motivatsiooni

Septembris käis viis aktiivset noort Kuressaare avatud noortekeskusest Erasmus+ Euroopa Noored programmi projektkoolitusel “Ideest projektini” Tallinnas.

Kuressaare noorte gruppi kuulusid Kirke Ly Hell Loomet, Siiri Kerno, Kristiin Raudlam, Cathriin Benita Poopuu ja Roos Marie Karmel Pšenitšnaja. Juhendajana oli kaasas allakirjutanu.

Koolituse eesmärk oli arendada ja toetada noorte kujunemisjärgus ideid, anda osalejatele põhiteadmised projektiloogikast ning tõsta Erasmus+ programmi alast teadlikkust.

Kuna Kuressaare grupil puudus ühine kindel mõte projekti teema osas, siis sai esimeseks ülesandeks ajurünnak, et selgitada välja koolitusel osaleva meeskonna ühine, kõigile huvipakkuv teema. Sellele aitasid kaasa erinevad mängud ja harjutused, et õppida mõtet vabaks laskma. Algul oli see noorte jaoks üsna uus ja hirmutav, kuid pärast seda, kui idee paika sai, oli palju parem ettekujutus, mida meilt oodatakse.

Kirja sai pea kogu projektikoostamise püramiid: visioon, meeskond, eesmärk, tegevused ja vahendid. Kolme päeva tegevust saatis koolitajatele esimesel päeval antud oskuste puu, kus igaüks sai kirja panna koolitusel õpitud uued teadmised ja oskused. Seejuures pidi silmas pidama kaheksat olulist võtmepädevust, millest nt meie grupil oli kõige rohkem täidetud isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus ning algatusvõime ja ettevõtlikkus.

Õnneks oli aega ka meelelahutuseks: kohapeal tekkisid uued tutvused, osaga uutest tuttavatest sai praktiseerida inglise keelt, ammutati uusi teadmisi.

Saaremaale naasid noored väsinuna, aga rahulolevatena – sai ju koolituselt kaasa idee projekti kirjutamiseks, et teavitada inimesi rohkem keskkonnaga seonduvatest probleemidest ja teemadest: prügi, reostus, taaskasutus.

Merlin Vares