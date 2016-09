MUHU UUDISSED: Laupa tuleb nii kiire, et ep soa ända augu piale mitte

Neh, kavvakest sie mihklibeni änam oo. Rahval vili võetud ja tuhlis ülal. Talve alla ep taha ju omadega kiegid jäeda mitte. Oogid paras aeg enne mihklibed sügisene laadapäe ää pidada. Ja laupa Liiva meierei õue pial sie maha pietsegid. Kellu ühessast akatse pihta ja kis tahab misegagid kauplema minna, siis andke ennassid kirja koa. Selle jäuks põlegid taris muud tiha, kut elista numbri piale 50 37 407.

Ja sellesamma laada aegas soab olema viel üks isevärki ettevõtmine. Kellu ühestteistmest akatse laadalatsis oksjonid pidama. Ja oksjonil müiasse maha niesammad puukujud, mis oo sui läbi sial kirgu ja suure silla vahel latsi pial seisn. Neh, nie mis tehti valmis kirguaa suure soarepuu okstest Muhu I rahvusvahelise vigursaagimise aegas. Neh, et nüid nie müiasse oksjoni pial maha. Iga puukuju alginnaks oo 50 eurut. Ja et materjaal oo puhas pärit kirguaast, siis oksjonilt soadud raha lähäb puhas kirgu kooriruumi uhke kirju akna uiendamise ja parandamise kulude ää katmiseks. Nõnna et kis tahab omale kojo aida ühte uhked puukuju, siis nüid võib kergest õnneks minna, et soabkid.

Aga kis ep taha oksjonile minna, siis palun väga, võib ju oopistükkis matkale minna. Neh sest laupa minnasse matkale Muhu soare pial korda tehtud loopialsetele. Kokkusoamine oo kellu ühestteistmest Üükus. Sial oo nüid sur uhke parkimise koht. Ma ütle, mis tõsi, sie Üügu pank ise oo juba nii uhkeks tehtud, et uijee. Matkale minejad soavad asja kohta uurida ja ennassid kirja anda meili pial annely.esko@keskkonnaamet.ee. Neh, Anneli ise oo koa nüid juba masu voastapäävad ja rohkemigid muhulane oln.

Aga laupa õhta soab Liiva kirkus kenad kontserti kuulata. Tartu linnast oo Muhuse laagri tuln kammerkoor Helü. Ja laupa kellu seitsmest naad andvad Liiva suures kirkus kontserdi. Sui nad ollid Walesis köin ja soan sial piaaegu et moailma kõikse paramaks kooriks. Ja neid sammuseid laulusid, mis nad sial laulsid, ja mõnesid teisi koa nad kirkus laulvadkid. Kontserti soab kuulata puhta tuimuidu, raha ep küsita, aga kuipalju sialt ingele antasse, seda ep soagid mõeta.

Neh, ja kui nie reisid laupa kõik köidud oo, siis põlegid muud kut nobesti mihklibe õlled köima panna, jõvab viel. Saialeva taina soab viel kessiku koa kerkima panna. Jaara piad masu kodu änam otsast ää võtta ep tohigid. Nõnna et lambaliha maik jäeb nüidsel aal mihklibe katsumata.

Neh kenad laupast pääva. Ja olge munuksed!

Irena Tarvis