Naiste varjupaigal oli vaikne suvi

“Keerulised ajad on möödas, asjad paika loksunud ning kõik toimib hästi ja rahulikult,” kommenteeris Kuressaares lähisuhtevägivalla ohvritele ulualust pakkuva MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik juhatuse liige Margo Orupõld.

Orupõllu sõnul ei ole Kuressaare varjupaigas elanikke olnud kuigi palju. “Meie sihtgrupp on ikkagi süstemaatilise lähisuhtevägivalla ohvrid,” selgitas ta. “Iga peretüli korral varjupaika tulema ei peaks, vaid probleemid tuleb lihtsalt ära lahendada.”

Orupõllu hinnangul oli suvi, juuli ja august nii Kuressaares kui ka Pärnus asuva varjupaiga jaoks rahulikum aeg. “Suvel on inimestel rohkem tegevust, siis pole aega kakelda ja ka lahendusi – kasvõi elamispinna osas – leida on kergem,” tähendas Orupõld. “Korraks oli tõesti ka nii, et rahvast oli rohkem.”

MTÜ loodud tugigrupp nõustamist vajavatele naistele sai möödunud nädalal kokku neljandat korda. “Osalejaid jätkub,” märkis Orupõld, lisades, et nende naiste lood on üsna tüüpilised, sarnased sisult ja mustrilt. “Süstemaatiline vägivald toimib ju samade reeglite järgi,” sõnas ta.

Et lähisuhtevägivalla all kannatavad naised saaksid ööpäevaringselt nõu ja abi, on mõeldud telefoninumber 53 981 620. “Paar kõnet on igal nädalal Saaremaalt kindlasti,” tõdes Orupõld.

Novembris (25. november on rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev – toim) kavatseb MTÜ korraldada konverentsi, et tõsta inimeste teadlikkust lähisuhtevägivalla osas.

Hasartmängumaksu nõukogu (HMN) otsustas oma viimasel, 19. septembril toimunud koosolekul Pärnu naiste tugikeskust konverentsi korraldamisel mitte toetada. Pärnu tugikeskus küsis raha Kuressaare varjupaiga üüri maksmiseks, millele HMN vastas samuti eitavalt.

Orupõld avaldas siiski lootust, et riigi toetus varjupaikadele on tuleval aastal suurem kui tänavu.