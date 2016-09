Saaremaa teater alustab teatriringiga

Saaremaa teater ootab 1.–6. klasside õpilasi liituma teatrikooliga.

MTÜ Saaremaa Teater juhatuse esimees Elli Tänavots ütles, et Saaremaa rahvateatril oli kunagi samuti laste- ja noortestuudio, mida toona vedas Ellen Teemus. Nüüd proovitakse noorte teatrialase koolitamisega taas alustada. “Kuidagi peab ju endale järelkasvu tekitama,” märkis Tänavots.

Alustatakse kahe vanuse-

grupiga, 1.–3. ja 4.–6. klasside õpilastele. Tänavots ütles, et alul oli plaanis avada ka mudilasring, kuid see jäi hetkel vaid mõtteks. Ühte gruppi mahub kuni kümme õpilast. Registreerida saab 10. oktoobrini või kuni kohti jagub Kuressaare Huvihariduse veebilehel. Tänavots lisas, et kui peaks ka tulema mõni huviline enam, siis ukse taha teda ilmselt ei jäeta.

Juhendajad on lastekirjanik Vilve Aavik-Vadi ja Elli Tänavots. Aavik-Vadi võtab enda kanda näitlemise ja Tänavots kunstilise poole. Väljasõitude korraldamisega, näiteks erinevatesse teatritesse, hakkab tegelema Kaidi Liivas. Tänavots selgitas, et ringi eesmärk on avada lastele teatrimaailma laiemalt, mitte pühenduda vaid näitlemisele. “Võib olla mõni huvitub rõivakunstist, teine jälle lavakunstist,” selgitas ta, viidates, et ring pole mõeldud vaid neile lastele, kes unistavad näitlejaks saamisest. Ta lisas siiski, et kevadel lõpetatakse kindlasti ühe etendusega.

Õppeperiood kestab 30 nädalat. Esimene kokkusaamine toimub 11. oktoobril Kuressaare Vanalinna kooli saalis.