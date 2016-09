Säästuka asemel suurem kaubanduskeskus

Kuressaare linnavalitsus otsustas heaks kiita ja suunata linnavolikogu istungile Mooni tn 2 detailplaneeringu kehtestamise eelnõu. Praeguse Säästumarketi ligi 1000 ruutmeetri suurune kauplusehoone peaks selle järgi praegu laienema pea kaks korda. Kas seal jätkab Säästumarket või kolib sinna Rimi, ei ole teada.

Rimi Eesti Food AS-i kommunikatsioonispetsialist Katrin Bats ütles, et praegu firmal konkreetseid plaane polegi. “Detailplaneering sai omal ajal tehtud, et see võimaldaks meil soovi korral tulevikus laieneda,” sõnas Bats. “Praegu sellist otsust aga veel pole.”

Foto: Klotoid OÜ