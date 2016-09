Sporrongist ei lekkinud Rootsi riigi saladusi

Eesti Ekspress kirjutas, et Kuressaares asuvas Sporrongi tehases valmivad nööbid Rootsi sõjaväele. Ajalehe väitel tuli see tellimus seetõttu, et Rootsi riik taastab kohustusliku sõjaväeteenistuse.

Kuus aastat tagasi võeti Rootsi Kuningriigis kasutusele palgaarmee, kuid ärev olukord Krimmis pannud rootslased ümber mõtlema. Ametlikku otsust selle kohta ei ole.

Sporrongi juht Hendrik Karlson ütles Saarte Häälele, et Sporrong nüüd riigisaladusi küll ei lekita. Ta viitas 2015. aasta kevadel ERR-is ilmunud uudislõigule, kus räägitakse sellest, et Rootsi suurendab oma maavägesid 800 mehe võrra ja suunab need Gotlandi saarele. Põhjuseks Venemaa aktiivsuse kasv Läänemerel.