Vald uurib võimalikke põhjaveereostusi

Tuginedes kodanike kaebustele, on Lääne-Saare vald asunud uurima võimalikke põhjaveereostusi Sikassaare ja Jõe külas.

Jõe küla Kopli talu omanik esitas augustis vallavalitsusele taotluse uurida talu joogivee kvaliteeti, kuna vesi ei ole juulikuust alates joodav. Sama sooviga on valla poole eelnevalt pöördunud ka keskkonnainspektsioon.

Valla keskkonna peaspetsialist võttis pärast seda reostusallika väljaselgitamiseks veeproove üksteise lähedal asuvate talude Kopli, Antoni ja Pärna joogiveekaevudest. Proovid kinnitasid, et kõigis kolmes kaevus ei vasta joogivesi kvaliteedinõuetele mitme olulise näitaja poolest.

Proovidest lähtuvalt tuleb välja selgitada, millest on tingitud põhjavett reostavate E. coli bakterite, enterokokkide ja coli-laadsete bakterite suur sisaldus kaevuvees. Lisaks oli kõikidel taludel ka vee rauasisaldus üle normi.

Joodamatu joogivee pärast on valla ja keskkonnainspektsiooni poole pöördunud ka Sikassaare küla Tiigi ja Kiige tee piirkonna püsielanik. Ta kurtis, et peab väga tihedalt vahetama veefiltreid, lisaks oli tema maja lähedal kraavis kevadepoole pidevalt lainetanud tugevalt vahutav vesi. Veel kirjeldas ta, et kui vesi mõneks ajaks seisma jätta, koguneb poti põhja ja seintele rasvane-limane kiht.

Sikassaare küla Tiigi tee, Kiige tee ning Lepaniidu ja Lombi maaüksusel asuvad elamud ei ole hõlmatud ühiskanalisatsiooniga. Piirkonnas on üks ühine salvkaev ning üheksa keskkonnaregistris olevat puurkaevu.

Valla poolt saadeti juulikuus kõigile Sikassaare küla Kiige tee ja Tiigi tee ning Lombi ja Lepaniidu maaüksuse maaomanikele päring, milles küsiti reoveekäitlusobjektide, purgimisteenuse kasutamise ja joogivee kvaliteedi kohta. Vastustest järeldasid valla keskkonna peaspetsialist ja järelevalvespetsialist, et joogiveeproovid tuleb võtta piirkonna mitmest kaevust ja vajadusel ka kraavist, et välja selgitada tegelik veekvaliteet ning sellega seoses ka, mis on joogivee kehva kvaliteedi põhjuseks.

Proovide rahastamiseks esitas valla keskkonna pea-

spetsialist Tiina Orav vallavalitsusele taotluse reservfondist 3848,6 euro eraldamiseks. Summa sisaldab 2848,6 eurot Jõe ja Sikassaare vee uuringuteks ning 1000 eurot võimalike ettenägematute keskkonnauuringute kulude katteks.