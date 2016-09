Vallavanem käskis Sutteril Vilsandi veised aeda panna

Hiljuti Vilsandi saarevanema Neeme Ranna tõstatatud hulkuvate kariloomade probleemi on nüüdseks üles võtnud ka Kihelkonna vallavalitsus.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam saatis loomade omanikule AS Saaremaa Ökokülale märgukirja, millest ta nõuab ettevõtte omanikult Hando Sutterilt saarel karjatatavate loomade nõuetekohast pidamist.

“Vilsandi kogukond on tõsiselt häiritud kariloomade liikumisest väljaspool karjaaedu,” märkis Raimu Aardam. “Vestlesin sellel teemal Meelis Laidoga 9. septembril. Selgus, et suur osa karjast on praeguseks karjaaedades, aga mõned loomad on veel jooksus.”

Vallavanem osutas, et väljaspool karjaaeda, valveta, lahtipääsenud loomad on hulkuvad loomad ja nendega peab loomakaitseseaduse kohaselt tegelema kohalik omavalitsus.

“Antud juhul on meil loomaomanik teada ja pöördumegi teie poole nõudmisega tagada kariloomade pidamiseks vajalikud tingimused – nendest üks olulisem on korras karjaaedade olemasolu,” kirjutas vallavanem.

Karjatamisteema tuleb kindlasti arutusele ka 1. oktoobril toimuval Vilsandi saare üldkogul ja Aardami sõnul peavad olema kindlad arusaamad, kuidas Vilsandil edaspidi loomi vastuvõetaval viisil karjatada.

“Palun vastake meile, kuidas on järgmisel karjatamisperioodil tagatud loomade nõuetekohane pidamine Vilsandi saarel,” lisas vallavanem Hando Sutterile adresseeritud kirjas.

Vilsandi saarevanem Neeme Rand märkis juba 3. septembril Saarte Hääles ilmunud artiklis, et Saaremaa Ökoküla veised on saarel lahti ning see tekitab saareelanikes rahulolematust.