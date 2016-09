JUHTKIRI: Rahvas ratastel

Autojuhi igipõline vaenlane olevat jalgrattur. Ratturi vaenlane jällegi see, kes roolis.

Pahane olla on põhjust mõlemal, sest ikka tuleb ette olukordi, kus liikluses teineteisega ei arvestata. Küll tikub rattur kõrvalteelt peateele sõitva auto ette – vaat et surma ei saa! –, küll kihutab auto rattast vaid sentimeetrite kauguselt mööda. Mis sest, et vähemalt teoreetiliselt peaks autojuht teadma, mida tohib ja mida mitte. On ju juhiloa saamiseks tuubitud seadusepügalaid ja õpitud liikluses erinevates olukordades toime tulema.

Jalgratturitelt seadus nii palju ei nõua. Tõsi, lapsed peavad ratturiloa saamiseks läbima koolituse, aga täiskasvanuil oma sõiduoskust loaga tõestada tarvis ei ole. Sõita tohib igaüks. Mis sest, et oma õigustest ega kohustustest ei pruugi halli aimugi olla.

Ratturitega juhtunud õnnetused näitavad paraku, et liiklusalane teadlikkus kuluks hädasti ära. Ka roolikeerajaile ei teeks teadmiste värskendamine paha.