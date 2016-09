Laimjala rahvas tähistas juubelit

Reede õhtul tähistati Laimjala rahvamajas valla 25. sünnipäeva piduliku kontsertaktusega.

Laimjala vallavanem Vilmar Rei ütles, et peoõhtu oli igati meeldiv. “Kes vähegi tulla said, olid kohal,” lisas ta. Sünnipäevale olid tulnud ka mitmed endised vallajuhid. Eeskava eest hoolitses Laimjala oma tantsu- ja laulurahvas ning tantsuks mängisid Taniel Vares ja Meelis Laido.

Õige sünnipäevapäev oli Laimjala vallal eile, 26. septembril. Rei arvas, et kui tahtmist on, jõuab Laimjala tuleval aastal enne oktoobrikuus toimuvaid valimisi ühe sünnipäevapeo veel pidada. “Siin mõni mainis ka, et kas järgmine on matusepidu,” märkis Rei, kuid lisas, et ega elu Laimjala kandis seisma küll jää.

Kahekümne viie aasta kokkuvõtteks ütles vallavanem, et on olnud nii tagasilööke kui ka murekohti, kuid üldiselt võib Laimjala vallaga rahule jääda. “Oleme seni hakkama saanud, midagi hullu ei ole juhtunud,” sõnas ta.