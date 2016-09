Merepäästjad küsivad Salmelt raha

Saaremaa vabatahtlik merepäästeselts pöördus hiljuti Salme vallavalitsuse poole palvega, et vald toetaks seltsi Lõmala allüksuse päästekaatri korrastamist 23 000 euroga.

Seltsi juhatuse liige Maidu Lempu märkis vallavalitsusele saadetud taotluses, et selle aasta alguses korraldas politsei- ja piirivalveamet konkursi kaatri võõrandamiseks ning otsustas selle tasuta võõrandada seltsi Lõmala allüksusele kui olulise päästeprioriteediga piirkonnale. Kuna tegu on aga kasutatud kaatriga, on vaja see korda teha ja ümber ehitada avamere merepääste kaatriks. Ümberehitus maksab seltsi andmeil 23 000 eurot.

Salme vald arutas rahataotlust lähemalt volikogu istungil ning leidis vallavanem Kalmer Poopuu sõnul, et kohe esimese hooga nad niisama lihtsalt sellist summat välja käia ei saa.

Taotlus võetakse uuesti arutusele, kui selts näitab ära, mida kavatsetakse kaatri juures teha.